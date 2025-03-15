تعرف على مواعيد مسلسل إش إش رمضان 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مسلسل إش إش رمضان 2025.. يشهد الموسم الرمضاني 2025 إقبالًا كبيرًا على مسلسل إش إش، الذي يُعد من أبرز الأعمال الدرامية لهذا العام، حيث حصد شعبية واسعة بين الجمهور العربي.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول مواعيد مسلسل إش إش رمضان 2025.

مواعيد مسلسل إش إش رمضان 2025

في هذا التقرير، نستعرض مواعيد مسلسل إش إش رمضان 2025، القنوات الناقلة له، وتردداتها على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى أبرز نجوم العمل وتفاصيل أحداثه المشوقة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "إش إش" رمضان 2025

يبحث المشاهدون عن توقيت عرض المسلسل لمتابعة أحداثه المشوقة، وجاءت المواعيد كالتالي:

قناة MBC مصر 1

العرض الأول: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الإعادة: 3:00 عصرًا

قناة MBC مصر 2

العرض الأول: 1:00 صباحًا

الإعادة: 1:00 ظهرًا

قناة MBC مصر دراما

العرض الأول: 5:00 مساءً

تردد القنوات الناقلة لمسلسل "إش إش"

لمتابعة المسلسل بجودة عالية، إليكم ترددات القنوات الناقلة على النايل سات:

MBC مصر 1: التردد 12015 - عمودي - معدل الترميز 27500 - تصحيح الخطأ ⅚

MBC مصر 2: التردد 11823 - عمودي - معدل الترميز 27500 - تصحيح الخطأ ⅚

MBC مصر دراما: التردد 11470 - أفقي - معدل الترميز 27500 - تصحيح الخطأ ⅚

أبطال مسلسل إش إش

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:مي عمر (إش إش)،محمد الشرنوبي (مختار)،ماجد المصري (رجب الجريتلي)هالة صدقي، عصام السقا، شيماء سيف، علاء مرسي، وانتصار

قصة مسلسل "إش إش"

مواعيد مسلسل إش إش رمضان 2025.. تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي حول "إش إش"، فتاة طموحة تواجه تحديات حياتها وسط مواقف كوميدية بسبب صديقتها المقربة، التي تلعب دورها شيماء سيف.

ملخص أحداث الحلقة 15 من "إش إش"

مواعيد مسلسل إش إش رمضان 2025.. شهدت الحلقة الـ15 العديد من التطورات، أبرزها مواجهة ساخنة بين رجب الجريتلي (ماجد المصري) وإش إش (مي عمر)، حيث اضطرت للاعتراف بأنها طلبت المال من نصة (عصام السقا) بسبب خجلها من طلب المساعدة مباشرة.

في المقابل، نجح مختار (محمد الشرنوبي) في استعادة ثقة رجب بعد كشفه عن نيته الزواج من لبنى (ندى موسى) دون علم والدها فرج (طارق النهري)، مما جعل رجب يوافق على العمل معه. وفي لحظة مليئة بالمشاعر، كشف رجب لـمختار عن زواجه السري من إش إش، بعد أن أدرك أن مختار ووالدته شادية (هالة صدقي) يخططان للاستيلاء على أموال.

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