موعد عرض مسلسل الغاوي الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل الغاوي الحلقة الأولى.. ينتظر جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية 2025، عرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي المقرر عرضه في النص الثاني في رمضان، حيث يعد مسلسل الغاوي من أبرز الأعمال الشعبية التي ينتظرها الجمهور بشغف.

ويرصد لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل الغاوي الحلقة الأولى من بطولة الفنان أحمد مكي والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل الغاوي الحلقة الأولى



يترقب المشاهدين والمتابعين موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي المقرر عرضه النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعرض غدا 16 رمضان على قناة ON الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباحا.

قنوات عرض مسلسل الغاوي

ويعرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما.



أبطال مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، إيمان يوسف، أحمد بدير، تامر شلتوت، ولاء الشريف، وهاجر عفيفي. المسلسل من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي. ​​

قصة مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي تدور أحدتثه حول أحمد مكى التي يقدم شخصية تدعي شمس ناصر العدوي وهو بلطجي عاشق لتربية الحمام، ويعيش في حي الجمالية، ويعمل أحمد مكي في مهنة البلطجة ويستغل جسمه في ذلك، مما يدخل أحمد مكي السجن ولكن بعد تعرضه لفقدان أعز أصدقائه، يخرج من السجن ويقرر التوبة وتصحيح مسار حياته بالحلال ويتحدى المعوقات حتى يصل إلى غايته.

برومو مسلسل الغاوي



وطرحت الشركة المتحدة البرومو الرسمي لمسلسل الغاوي بطولة الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه في رمضان 2025، حيث ظهر في البرومو صراعًا بين شخصية شمس نصر العدوي التي يجسدها مكي، وشخصية يؤديها محمد لطفي.

وكما يتورط في أعمال غير مشروعة، ويقرر شمس التراجع عنها، مما يشعل الصراع بينهما، كما يظهر في البرومو اهتمام مكي بتربية الطيور.

عدد حلقات مسلسل الغاوي

وينتمي مسلسل الغاوى إلى الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور الأحداث على مدار 15 حلقة في إيطار الدراما الشعبية والاجتماعي وتتوالي الأحداث العديد من الصراعات والمفاجأت.

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