مسلسل عايشة الدور ودنيا سمير غانم تروج لأغنيتها هاخد فرصتي

تصدر تتر مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم قائمة التريند على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته عبر قنوات "ON" ومنصتي "شاهد" و"Watchit"، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

ونشرت دنيا مقطعًا من التتر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "اسمعوا أغنية هاخد فرصتي من مسلسل عايشة الدور دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الديجيتال."

قصة مسلسل "عايشة الدور"

يدور المسلسل في إطار كوميدي رومانسي حول شخصية "عايشة"، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، تواجه تحديات وصعوبات يومية بعد انفصالها عن زوجها، مما يدفعها إلى خوض تجارب جديدة لتثبت ذاتها وتحقق أحلامها.

المسلسل يتألف من 15 حلقة، ويتميز بسرد مشوّق يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، مما يجعله من الأعمال المنتظرة خلال الموسم.

أبطال وصُنّاع المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل "عايشة الدور" إلى جانب دنيا سمير غانم، نخبة من النجوم، منهم:

سماء إبراهيم

محمد كيلاني

رحاب الجمل

أميرة أديب

فدوى عابد

أحمد فاضل



المسلسل من إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف مجموعة من الكتّاب، من بينهم كريم يوسف، وأحمد الجندي، وأشرف نصر، وندى عزت، وسامح جمال، ونانسي عكيلا. أما الإخراج فهو لأحمد الجندي.

نجاح متوقع للأغنية والمسلسل

مع تفاعل الجمهور مع التتر فور طرحه، من المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، خاصة مع الشعبية التي تتمتع بها دنيا سمير غانم في مجال الغناء والتمثيل.

وقد أثار المسلسل اهتمام المشاهدين نظرًا لقصته الواقعية التي تعكس حياة العديد من النساء المطلقات وتحدياتهن في المجتمع، إلى جانب الطابع الكوميدي الذي يضفي طابعًا خفيفًا وممتعًا على الأحداث.

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