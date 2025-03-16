موعد عرض مسلسل عايشة الدرور والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان

يبحث جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية تفاصيل مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعد مسلسل عايشة الدور من أبرز الأعمال التي يتابعها الجمهور.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.





موعد عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة الدور حصريا على قناة ON الساعة 6:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1:30 مساء، وكما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 3:00 صباحا والإعادة الثانية 9:00 صباحا.

قنوات عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما.









قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​

قصة مسلسل عايشة الدور



ومسلسل عايشة الدور تدور أحداثه حول دنيا سمير غانم التي تجسد شخصية اسمها عائشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية، وذلك بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث ويصبح اسمها فاطيمة السعاتي، حيث تفتح هذه الخطوة أمامها آفاقًا جديدة وتجارب عاطفية مختلفة.



عدد حلقات مسلسل عايشة الدور

وينتمي مسلسل عايشة الدور إلي نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرضه على مدار الـ 15 حلقة في إيطار كوميدي، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

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كواليس مسلسل عايشة الدور

وبدأ صناع مسلسل عايشة الدور، تصوير مشاهد العمل مؤخرًا، حيث تم تصويره في عدد لوكشنات، ومن المتوقع أن يُعرض خلال موسم دراما رمضان 2025. ​​



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