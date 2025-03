موعد عرض مسلسل عايشة الدور الحلقة 3.. والقنوات الناقله لها

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل عايشة الدور، بتلقي "عائشة"، التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم، مكالمة تحذيرية من الجامعة نتيجة تكرار غياب "فطيمة"، ابنة شقيقتها، لأن هذا قد يؤدي لطردها، في محاولة لإنقاذ الموقف، قررت "عائشة" أن تحل محلها مؤقتًا، ليس فقط لمساعدة "فطيمة"، بل أيضًا لإحياء حلمها القديم الذي تخلت عنه بسبب أسرتها وزوجها السابق.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور الحلقة الثالثة

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل عايشة الدور الحلقة الثالثة، يعرض العمل على قناة ON في تمام الساعة 6.00مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، فيما يعرض على قناة on دراما في تمام الساعة 7.30 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 3 صباحًا و9 صباحًا والساعة3 ظهرا، بجانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

ملخص أحداث مسلسل عايشة الدور الحلقة الثانية



اتجهت "عائشة" لوالدها، الذي كان يعمل كمونولوجست، لكي تستعين ببعض الملابس التي تساعدها على التنكر في هيئة طالبة جامعية، وبمساعدة أحد الأساتذة، نجحت بالفعل في دخول الجامعة واستخراج كارنيه يحمل صورتها.

مسلسل عايشة الدور

أثناء رحلتها، التقت بـ"أيمن"، الشاب الذي تعرفت عليه في الحلقة الأولى، والذي كان يعرف أنها خالة "فطيمة"، بعد أن كشفت له سرها وسبب تنكرها، قرر مساعدتها، فعلمها مصطلحات الشباب الدارجة وعرفها على المجموعات الطلابية المختلفة، مثل عشاق "الجيم"، والفتيات الأكثر شهرة بقيادة "نسمة"، أو كما يُطلق عليها "ديفة" الجامعة، والتي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة أميرة الديب.

وسط اكتشافها لعالم الجامعة الجديد، تكتشف "عائشة" موقع "يو جوسيبس"، وهو منصة إلكترونية تنشر فضائح الطلاب، مهددة بإحراجهم وإخراج أسرارهم للعلن.

كما حاولت مجموعة "نسمة" التقرب من "عائشة"، لكنها في الواقع خدعتها وتركتها تتحمل تكلفة وجبة سوشي فاخرة بقيمة 5 آلاف جنيه، بعد ذلك أدركت"عائشة" أن التعامل مع جيل الـ"Gen Z" لن يكون سهلاً، وأن ما ينتظرها في الجامعة قد يكون أكثر تعقيدًا مما توقعت.

دنيا سمير غانم

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل، أحمد عصام السيد، وآخرون من النجوم، وهو من إنتاج محمد أحمد السبكي، تأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عكيله، وإخراج أحمد الجندي.

