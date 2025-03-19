تفاصيل أحداث مسلسل عايشة الدور الحلقة الثالثة.. تعطيل سيارة عايشة

عرضت منذ قليل عرض الحلقة الرابعة من مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث شهدت الحلقة أحداث كوميدية بين أبطال العمل خلال تواجدها في الجامعة.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 4 مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل عايشة الدور



وشهدت الحلقة 4 من مسلسل عايشة الدور، تواجد عايشة في الجامعة برفقة أيمن صديقها، والذي يرتبك عندما يرى أحد الأشخاص، وعندما تسأله عايشة عن ذلك الشاب يخبرها أنه كان يحب نسمة التي تؤدي دورها أميرة أديب، وعندما رغبت في الابتعاد عنه اتهمته بأنه يتحرش بها، مما تسبب له في العديد من المشكلات، ورغم ذلك مستمر يحبها.

وتعطلت سيارة عايشة قامت بإصلاحها بشكل مؤقت ف ليراها الدكتور حازم، ويخبرها أن من الممكن أن يقوم بإصلاح السيارة لها في أقل وقت ممكن لدى صديقه المقرب ويطلب منها الحضور للماراثون الذي يتم تنظيمه في الجامعة، وعندما تبدأ في الركد بالماراثون تتهرب منه وتتجنب حضور الماراثون.



موعد عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة حصريا على قناة ON الساعة 6:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1:30 مساء، وكما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 3:00 صباحا والإعادة الثانية 9:00 صباحا.

قنوات عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما.









قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​

قصة مسلسل عايشة الدور



ومسلسل عايشة الدور تدور أحداثه حول دنيا سمير غانم التي تجسد شخصية اسمها عائشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية، وذلك بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث ويصبح اسمها فاطيمة السعاتي، حيث تفتح هذه الخطوة أمامها آفاقًا جديدة وتجارب عاطفية مختلفة.

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