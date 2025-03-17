تفاصيل مسلسل عايشة الدور الحلقة الثالثة.. عايشة تحقق حلم المسرح

يبحث جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية تفاصيل ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث شهدت تحقيق عايشة حلم المسرح.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الثالثة مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.



ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل عايشة الدور

وشهدت الحلقة 3 من مسلسل عايشة الدور، أخبار عايشة صديقتها داليا بما تفعله في الجامعة، وتقمصها لشخصية فاطمة الساعاتي ابنة شقيقتها، وأخبرتها عن مشاعرها الشغوفة بالحياة الجامعية، وكما تشجعها صديقتها حتى تستطيع إخراجها من مشاعر الاكتئاب التي تسيطر عليها، وكما ساعدتها صديقتها في شراء ملابس وأدوات تجميل، حتى تستكمل حياتها الجامعية.

وتقرر عائشة تحقيق حلمها والانضمام لفريق مسرح الجامعة، وتقدم كمغنية لتتفوق وبصوتها وتلقي اعجاب استاذها وفريق المسرح كله، وكما تتوعد نسمة لـ عائشة بعد أن خطفت الأضواء منها.



وكما تتقرب عائشة من أيمن صديقها بالجامعة وتعرف تفاصيل حياته والمعانة التي يعيش بها مع والده صاحب الفكر التقليدي والذي يرفض عمله في تصميم الألعاب الالكترونية.





وتذهب عائشة لايصال أيمن لمنزله وتصر والدته على أن تنتظر للغداء معهم، والذي يسبب مشكلة حيث يعود والده ويفتعل شجار بسبب وجود عائشة في غرفة أيمن







موعد عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة حصريا على قناة ON الساعة 6:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1:30 مساء، وكما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 3:00 صباحا والإعادة الثانية 9:00 صباحا.

قنوات عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما.









قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​

قصة مسلسل عايشة الدور



ومسلسل عايشة الدور تدور أحداثه حول دنيا سمير غانم التي تجسد شخصية اسمها عائشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية، وذلك بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث ويصبح اسمها فاطيمة السعاتي، حيث تفتح هذه الخطوة أمامها آفاقًا جديدة وتجارب عاطفية مختلفة.



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