مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري في رمضان 2025 والقنوات الناقلة

مسلسل حسبة عمري…مع انطلاق مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، تزداد متابعة الجمهور للأعمال الدرامية الجديدة ومواعيد عرضها والقنوات الناقلة، ومن بين هذه الأعمال مسلسل حسبة عمري.



ويرصد لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة المقرر تعرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

موعد وقنوات عرض مسلسل حسبة عمري

وأعلنت منصة WatchIt عن بدء عرض مسلسل حسبة عمري الليله 16 رمضان 1446 هـ، الموافق 16 مارس 2025، في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضه على قناة dmc الساعة 9.45 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 3.45 مساء.



ويعرض مسلسل حسبة عمري في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025 على عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يعرض على قنوات Dmc و Dmc Drama و Cbc و Cbc Drama، وبالإضافة لعرضه على منصة Watch it.







أبطال مسلسل حسبة عمري

ومسلسل حسبة عمري من بطولة الفنانة روجينا، ويشارك بجانبها عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين، نور قدري، عمر رزيق، والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج مي ممدوح.







قصة مسلسل حسبة عمري

ومسلسل حسبة عمري تدور أحداثه حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها جذريًا بعد اكتشافها سرًا كبيرًا، مما يدفعها إلى إعادة تقييم حياتها وتعاملاتها مع من حولها، ويأتي ذلك مع وجود مواقف كوميدية تجمعها مع بقي صناع العمل. ​​



ويجمع المسلسل بين الدراما والتشويق، ويناقش قضايا المرأة مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعده، بالإضافة إلى قضايا قانونية تتعلق بحقوق المرأة العاملة وغير العاملة.

ويعد مسلسل حسبة عمري من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025، حيث يقدم مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويناقش قضايا هامة تخص المرأة.​​









عدد حلقات مسلسل حسبة عمري



وينتمي مسلسل حسبة عمري إلى نوعية الإعمال الدرامية القصيرة، حيث تدور الأحداث على مدار الـ15 حلقة.



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