مسلسل حسبة عمري الحلقة الأولى.. تصادم بين روجينا وزوجها بعد زواج ابنتها

بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل حسبة عمري في الساعات الماضية المكون من 15 حلقة، بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل، والعمل في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حسبة عمري

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل حسبة عمري بمشهد زفاف ابنة روجينا وعمرو عبد الجليل، والتي تجسدها نور إيهاب رغم أن الحدث يفترض أن يكون سعيدًا، إلا أن الأب لم يكن راضيًا عن هذا الزواج، خاصةً بعد سفر ابنته إلى خارج مصر مع زوجها، ما زاد من شعوره بالوحدة والحزن.

مسلسل حسبة عمري

تتجلى علاقة الأب بابنته في لقطات متكررة، حيث يظهر عمرو عبد الجليل وهو يتابع أخبارها باستمرار عبر مكالمات الفيديو، في محاولة منه للبقاء قريبًا منها رغم المسافات، وعلى الجانب الآخر، تراقب روجينا المشهد بحيرة، إذ كلما دخلت على زوجها تجده منشغلاً بابنته وكأن شيئًا لم يعد يشغله سواها.

مشاهدة مسلسل حسبة عمري

يصل التوتر إلى ذروته في نهاية الحلقة، حينما تنشب مشادة كلامية بين عمرو عبد الجليل وروجينا بسبب فنجان قهوة، لكن سرعان ما يكشف الحوار عن ألم دفين في قلب الأب، الذي لا يزال يلوم زوجته على زواج ابنته وسفرها بعيدًا عنه.

في لحظة غضب، يطرد عمرو عبد الجليل روجينا من المنزل، لتجد نفسها غارقة في ذكريات زواجها منه، مسترجعة اللحظات التي جمعت بينهما في الماضي.

تنتهي الحلقة وسط مشاعر متناقضة من الحنين والندم والغضب، تاركة الجمهور في انتظار تطورات العلاقة بين الزوجين، وما إذا كانت هذه الفجوة ستزداد اتساعًا أم أن الماضي سيجمعهما مجددًا.



مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة وأبطاله



يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

مسلسل حسبة عمري

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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