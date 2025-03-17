تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد العرض

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، وشهدت الحلقة ظهور عصام عمر بشخصية محمد وهو متزوج من مي ولديهما طفلة صغيرة، ولكن يحب مايان السيد ويرد يتزوجها.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الأولى مسلسل نص الشعب اسمه محمد.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بظهور محمد التي تؤدي دوره عصام عمر وهو متزوج من مي التي تؤدي دورها هاجر السراج، ولديهما طفلة صغيرة تدعى هنا، حيث دخول محمد ومي في مواجهة حادة بعدما بدأت مي تشك في تصرفاته، رغم محاولاته لطمأنتها بأنه لا يرتبط بأي علاقة أخرى.

وقررت مي مغادرة المنزل ورافضة محاولاتة زوجها محمد لإقناعها بالبقاء، وتذهب إليه حماته شيرين إلي مقر عمله لتحاول تهدئة الوضع بينهم، وكما يتلقى محمد اتصالًا من سارة التي تؤدي دورها مايان السيد ويخبرها بما حدث بينه وبين مي.





وكما تسعى فاطمة التي تؤدي دورها رانيا يوسف، والدة سارة، لإقناع ابنتها بالزواج من فادي ابن خالتها نظرًا لثرائه، ومحمد التي تؤدي دوره محمد محمود يعارض فكرة زواجه من سارة بشدة، خاصة بعدما تبيّن أن محمد يحاول إخفاء زواجه من مي عن عائلة سارة.









موعد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، يوميا على قناة MBC مصر، في تمام الساعة 9:00 مساء، وكما يعرض على قناة MBC مصر2 في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، وكما يعرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 8:00 مساء والساعة 3:00 مساء.

قنوات عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، من بطولة عصام عمر خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، حصريًا على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة MBC مصر2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد.



قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد



ويشارك في مسلسل نص الشعب اسمه محمد، عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، والمسلسب من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.





قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل نص الشعب اسمه محمد تدور أحدوثه حول الشاب محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، ويواجه العديد من الأزمات التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يمر بالعديد من التحولات والمواقف في حياته.



عدد حلقات مسلسل نص الشعب اسمه محمد

​​ومسلسل نص الشعب اسمه محمد، ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ15 حلقة فقط، حيث تدور الإحداث في إيطار دراما اجتماعية، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

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