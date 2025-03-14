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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

مسلسل نص الشعب اسمه محمد وتفاصيل شخصية مايان السيد.. رمضان 2025

مسلسل نص الشعب اسمه
مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تشارك الفنانة مايان السيد في مسلسل نص الشعب اسمه محمد المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعد المسلسل من أبرز الأعمال القصيرة التي ينتظرها الجمهور بحماس.

ويرصد لكم موقع الموجز تفاصيل مسلسل نص الشعب اسمه محمد وتفاصيل شخصية مايان السيد خلال الأحداث.
 

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قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد
 

ويشارك في مسلسل نص الشعب اسمه محمد، عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، والمسلسب من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.
 

شخصية مايان السيد في مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتجسد الفنانة مايان السيد خلال أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد المقرر عرضه في رمضان 2025، شخصية فتاة اسمها سارة وتقع في حب عصام عمر التي يقدم شخصية اسمها محمد، وتكون سارة الشخصية الداعمة في حياته، حيث يتقدملها ولكن والدتها التي تؤدي دورها رانيا يوسف تضع شروط مما تعرقل الزواج.



 

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل نص الشعب اسمه محمد تدور أحدوثه حول الشاب محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، ويواجه العديد من الأزمات التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يمر بالعديد من التحولات والمواقف في حياته.

 

قنوات عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومن المقرر عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، من بطولة عصام عمر خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، حصريًا على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد.

عدد حلقات مسلسل نص الشعب اسمه محمد

​​ومسلسل نص الشعب اسمه محمد، ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ15 حلقة فقط، حيث تدور الإحداث في إيطار دراما اجتماعية، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

البوستر الرسمي لمسلسل نص الشعب اسمه محمد
 

وطرحت منصة شاهد عن البوستر الرسمي لمسلسل نص الشعب اسمه محمد، حيث ظهر عصام عمر في البوستر بين منزلين، الأول يجمع هاجر السراج وشيرين، والثاني يضم مايان السيد ورانيا يوسف.

برومو مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

​​وطرحت منصة شاهد البرومو التشويقي لمسلسل نص الشعب اسمه محمد، المقرر عرضه في رمضان 2025، يظهر في البرومو الفنان عصام عمر وهو يتقدم لخطبة مايان السيد، وتقوم رانيا يوسف،  بفرض شروطها للموافقة على الزواج.

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