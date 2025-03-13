مسلسل نص الشعب أسمه محمد وغادة إبراهيم تنتهي من تصوير دورها

إنتهت الفنانة غادة إبراهيم من تصوير مشاهدها في نص الشعب اسمه محمدنص الشعب اسمه محمد، فى موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى وذلك بعد عودتها من الأسكندرية من زيارة والدتها خلال شهر رمضان، حيث حرصت على قضاء وقت مميز معها في أجواء الشهر الكريم قبل أن تعود بقوة لاستكمال دورها في العمل، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل العمل

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انهت غادة إبراهيم من مشاهدها بالكامل، تمهيدًا لانطلاق المسلسل على قناة MBC ومنصة شاهد يوم ١٤ رمضان.

وأعربت غادة إبراهيم عن حماسها الكبير للمسلسل، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها لم تجسدها من قبل وتحمل الكثير من المفاجآت، مشيرة إلى أن العمل مليء بالإبداع والرسائل الهادفة التي ستلقى إعجاب المشاهدين في رمضان.

كما أوضحت أن المسلسل يمتلك حبكة قوية وأحداثًا مشوقة ستجعل الجمهور مترقبًا لكل حلقة، معربة عن تفاؤلها بنجاح كبير نظرًا للأسماء اللامعة المشاركة في البطولة والقصة الاجتماعية العميقة التي يناقشها.

ابطال مسلسل نص اسمه محمد

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، منهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان، غادة إبراهيم، السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، كريم سامى وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

وتدور أحداث "نص الشعب اسمه محمد" في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري وغادة ابراهيم سيدة أعمال وشقيقة رانيا يوسف

العمل يقدم رؤية درامية مختلفة تمزج بين الكوميديا الراقية والمحتوى الاجتماعي العميق، مما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في النصف الثاني من رمضان.

"نص الشعب اسمه محمد" يرفع سقف التوقعات ويعد بمزيج من الضحك والدراما الهادفة، ليكون محطة لا تفوّت ضمن سباق دراما الشهر الكريم.

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