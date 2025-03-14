موعد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد والقنوات الناقلة

ومن المقرر عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد بطولة عصام عمر في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعد المسلسل من أبرز الأعمال القصيرة التي ينتظرها الجمهور بحماس.

ويرصد لكم موقع الموجز موعد مسلسل نص الشعب اسمه محمد والقنوات الناقلة في النصف الثاني من رمضان 2025.

موعد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، ابتدا من يوم السبت 15 رمضان، يوميا على قناة MBC مصر، في تمام الساعة 9:00 مساء، وكما يعرض على قناة MBC مصر2 في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، وكما يعرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 8:00 مساء والساعة 3:00 مساء.

قنوات عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومن المقرر عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، من بطولة عصام عمر خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، حصريًا على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة MBC مصر2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد.



قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد



ويشارك في مسلسل نص الشعب اسمه محمد، عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، والمسلسب من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.





قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل نص الشعب اسمه محمد تدور أحدوثه حول الشاب محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، ويواجه العديد من الأزمات التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يمر بالعديد من التحولات والمواقف في حياته.



عدد حلقات مسلسل نص الشعب اسمه محمد

​​ومسلسل نص الشعب اسمه محمد، ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ15 حلقة فقط، حيث تدور الإحداث في إيطار دراما اجتماعية، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

البوستر الرسمي لمسلسل نص الشعب اسمه محمد



وطرحت منصة شاهد عن البوستر الرسمي لمسلسل نص الشعب اسمه محمد، حيث ظهر عصام عمر في البوستر بين منزلين، الأول يجمع هاجر السراج وشيرين، والثاني يضم مايان السيد ورانيا يوسف.

برومو مسلسل نص الشعب اسمه محمد

​​وطرحت منصة شاهد البرومو التشويقي لمسلسل نص الشعب اسمه محمد، المقرر عرضه في رمضان 2025، يظهر في البرومو الفنان عصام عمر وهو يتقدم لخطبة مايان السيد، وتقوم رانيا يوسف، بفرض شروطها للموافقة على الزواج.

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موعد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025