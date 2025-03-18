موعد عرض مسلسل الأميرة- ضل حيطة والقنوات الناقلة في رمضان

تستعد شاشات التلفزيون لعرض الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة "ضل حيطة"، بطولة ياسمين صبري، حيث يعد من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور بحماس.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد مسلسل الأميرة والقنوات الناقلة خلال النصف الثاني من رمضان 2025



موعد عرض مسلسل الأميرة على قناة ON



يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية موعد عرض مسلسل الأميرة من بطولة ياسمين صبري حيث يعرض في النصف الثاني من رمضان حصريا على شاشة قناة ON في تمام الساعة 11:00 مساء والإعادة في تمام الساعة 9:30 صباحا.



القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، وقناة ON دراما، كما سبق وعرض قناة أبوظبي في النصف الأول من رمضان 2025.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.



وكما تتعرض للخيانة من زوجها نيقولا معوض، وتنشب بينهم العديد من المشاكل ضمن أحداث العمل، وكما تتعرض للخيانة والخزلأن من قبل صديقها المقرب





عدد حلقات مسلسل الأميرة

وينتمي مسلسل الأميرة إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور الأحداث على مدار الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025، وتدور الأحداث في إطار دراما اجتماعي.

كواليس مسلسل الأميرة

وبدأت ياسمين صبري تصوير مشاهدها في مسلسل الأميرة مع بقي صناع العمل منذ عدد أشهر، حيث ظهرت في صور من الكواليس بإطلالة جذابة تناسب الشخصية التي تقدمها.

إقرأ أيضا:

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15.. رقية العسكري تحرض يوسف على فارس

موعد إعادة عرض مسلسل عايشة الدرور الحلقة الأولى.. إليك تفاصيل الأحداث