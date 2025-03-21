مسلسل عايشة الدور الحلقة السادسة تشعل التريند بعيد ميلادها مع إيهاب توفيق

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات ويناقش الفروق بين الأجيال.

يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور



شهدت الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور تطورات مثيرة، حيث تلقت "عايشة" (دنيا سمير غانم) مكالمة مجهولة المصدر للمرة الثانية، تحمل طابعًا أشبه بـ"الدارك ويب" حيث كان المجهول على دراية كاملة بتحركاتها، وطلب منها تسليم مبلغ مالي لأشخاص محددين أمام الجامعة، مما أثار قلقها وتوترها.

مسلسل عايشة الدور

رغم القلق الذي أصابها بسبب المكالمة، قررت "عايشة" المضي قدمًا في استعداداتها لحضور عيد ميلاد "نسمة" (أميرة أديب)، وحملت الحفلة طابع التسعينات في الملابس والديكورات، وشهدت حضور الفنان إيهاب توفيق، حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة، وسط أجواء من الفرح.

مسلسل عايشة الدور

كما شاركته دنيا سمير غانم الغناء والرقص، ما أضفى على الحفل مزيدًا من الحماس.

خلال الحفلة، حاولت "نسمة" إعطاء "عايشة" مشروبًا يسبب الهلوسة، إلا أن الأخيرة لم تشربه، ولحسن الحظ، شربه زميلها بدلًا منها، مما جعله يهذي بكلمات غير مفهومة وسط الحفل.

في سياق آخر، كشف ل عايشة زميلاها عن معاناته النفسية بسبب فقدانه صديقه في حادث أليم حيث نجحت "عايشة" في مساعدته على تجاوز الأزمة، وأقنعته بالتواصل مع أسرة صديقه الراحل والعمل على تحقيق المشروع الذي كان يحلم به.

كما تلقت "عايشة" اتصالًا من مدرسة ابنها، يبلغها بحدوث مشكلة هناك، مما اضطرها إلى مغادرة بروفة الجامعة سريعًا والتوجه إليه لكن المفاجأة الكبرى جاءت في نهاية الحلقة، عندما اتصلت بها زميلتها من الجامعة طالبة المبيت عندها.

هنا ظهرت الأزمة الحقيقية، حيث أن "عايشة" ليست طالبة جامعية كما تدّعي، بل امرأة مطلقة تقترب من الأربعين، وأم لطفلين، تعيش حياة مزدوجة بين الدراسة والأمومة، فهل سينكشف سرها قريبًا؟



مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور القصة حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها. وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها. تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.

