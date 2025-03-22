موعد إعادة مسلسل عايشة الدور.. دنيا سمير غانم تكتشف تدخين ابنتها

موعد إعادة مسلسل عايشة الدور.. تواصل حلقات مسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم جذب اهتمام المشاهدين في موسم مسلسلات رمضان 2025.

وقد شهدت مسلسل عايشة الدور الحلقة السابعة العديد من الأحداث الطريفة والمفاجآت الدرامية التي جمعت بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية الصعبة، والتي بدأت حين أرسلت "عايشة" أبناءها لمنزل جدهم واستقبلت صديقتها "سالي" للمبيت عندها.

ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل حول موعد إعادة مسلسل عايشة الدور.

موعد إعادة مسلسل عايشة الدور

سالي تتجسس على عايشة وتكشف أسرارها

خلال هذه الليلة، تقوم "سالي" بتفتيش أغراض "عايشة" وتتجسس على خصوصياتها، حيث تكتشف وجود "فايب" أسفل الوسادة في غرفة اعتقدت أنها غرفة عايشة، لكنها في الحقيقة كانت غرفة ابنتها "كارما". تتفاقم الأحداث عندما تصارح سالي صديقتها عايشة بهذا الأمر، لتكتشف الأم أن ابنتها كارما تدخن دون علمها، وهو ما يصدمها ويثير غضبها.

علاقة سالي بصديقها السابق مروان تكشف المزيد من المشاعر

من جهة أخرى، يتضح من أحداث الحلقة أن "سالي" ما زالت تحمل مشاعر لصديقها السابق "مروان"، وتشعر بالندم لتركه في أكثر الأوقات التي احتاجها فيها. كما تظهر الحلقة مدى تجاهل والدة سالي لها وانشغالها الدائم عنها، مما يزيد من شعورها بالوحدة والحاجة إلى الدعم.

نصائح داليا لـ"عايشة" في تربية الأبناء

تتدخل "داليا" (فدوى عابد)، وتوضح لـ"عايشة" أن "الفايب" الذي تم العثور عليه كان هدية من زميل لـ"كارما" في المدرسة، وأن ابنتها لم تستخدمه مطلقًا. وتنصحها بعدم الصراخ والتعامل بالعنف مع أبنائها، بل باتباع أساليب التربية الحديثة القائمة على الحوار والتفاهم، وهو ما ترفضه عايشة بشكل قاطع.

الدكتور حازم يعبر عن إعجابه بعايشة

في سياق آخر، يظهر الدكتور "حازم" (نور محمود)، الذي يتردد على محل الهدايا الخاص بـ"عايشة" ليشتري هدية لابنه في عيد ميلاده. تساعده عايشة في اختيار الهدية المناسبة، مما يجعله يزداد إعجابًا بها. وتنتهي الحلقة السابعة من مسلسل "عايشة الدور" عندما تتلقى عايشة باقة ورد، فتخمن أنها من الدكتور حازم، في إشارة لوجود بداية قصة حب قادمة.

ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "عايشة الدور"

شهدت الحلقة السادسة أحداثًا طريفة أيضًا، حيث تعرضت "عايشة" لموقف غريب من شخص يهددها ويطلب منها تسليم 2000 جنيه لسيدة منتقبة بكلمة سر مضحكة. كما حضرت عيد ميلاد "نسمة" متنكرة في زي من أجواء التسعينيات، دون علمها بأنها كانت ضحية مقلب من "نسمة" التي حاولت وضع مخدر لـ"فاطيما"، إلا أن "أيمن" تناوله بالخطأ.

تفاصيل مسلسل "عايشة الدور" وأبطاله

مسلسل "عايشة الدور" هو عمل درامي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي. تجسد دنيا سمير غانم فيه عدة شخصيات مختلفة في إطار كوميدي اجتماعي. يشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، ماجد القلعي، ومحمد ثروت.

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