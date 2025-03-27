مسلسل عايشة الدور الحلقة 12.. عايشة في ورطة بعد وصول طليقها وأبنائها إلى أسوان

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، أحداث جديدة وتطورات في حياة "عايشة"، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات نوستولجيا ويناقش العمل الفروق بين الأجيال.

يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عايشة الدور

تعيش عايشة لحظات من التوتر بعدما اكتشفت أن طليقها اصطحب أولاده وخطيبته للإقامة في نفس الفندق بأسوان بينما كانت تتحدث مع دكتور الجامعة بشأن هذا الأمر، رآها زملاؤها في الجامعة، مما أثار تساؤلاتهم وعندما سأل أحدهم عن هوية الأشخاص الذين كانت معهم، حاول زميلها أيمن التغطية وقال إنهم أقاربها، رغم علمه بالحقيقة.

مسلسل عايشة الدور

تفاجأ طليق عايشة كثيرًا بمظهرها الجديد الذي جعلها تبدو أصغر بسنوات، وأُعجب بتغييرها الواضح، في الوقت ذاته لاحظت ابنتهما وجود والدتها مع الدكتور، وشعرت بأن هناك أمراً مريبًا بينما كانت تبحث عن أدلة، اكتشفت بطاقة هوية الجامعة المزورة التي تحمل اسم فطيمة، وهو الاسم المستعار الذي استخدمته عايشة لإخفاء هويتها الحقيقية.

بمساعدة أيمن، وضعت عايشة خطة لإجبار طليقها وخطيبته على مغادرة الفندق، حيث نفذوا حيلة جريئة بوضع حيوان متوحش في غرفة الخطيبة، مما تسبب في ذعرها ودفعهم إلى مغادرة الفندق فورًا وبالفعل، قررت خطيبة الطليق عدم العودة إلى مصر معه، بينما قرر هو العودة بسبب رغبة أطفاله في الرجوع.

مسلسل عايشة الدور

في مشهد مفاجئ، التقى دكتور الجامعة بـعمر الشناوي، طليق عايشة، دون أن يدركا الصلة التي تربطهما بها لكن المفاجأة الكبرى حدثت عندما كانت عايشة في طريقها لمقابلة الدكتور، مما جعل الفضيحة تقترب من الانكشاف، ليترك المشهد المشاهدين في ترقب لما سيحدث في الحلقات القادمة.

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور قصة المسلسل حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها، وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها حيث تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.



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