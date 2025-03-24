مسلسل عايشة الدور الحلقة التاسعة..جوابات عايشة تثير أزمة عائلية وتثير شكوك حولها

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، أحداث جديدة وتطورات في حياة "عايشة"، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات نوستولجيا ويناقش العمل الفروق بين الأجيال.



يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عايشة الدور



تجد "عايشة" التي تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم نفسها في ورطة جديدة بعدما قامت ابنة شقيقتها "فطيمة" بإرسال بريد إلكتروني للجامعة دون علمها، مما دفعها إلى التسلل إلى الجامعة ليلًا مع زميلها لمحاولة حذف الرسالة ورغم نجاحها في مسح البريد الإلكتروني، إلا أن الأمن اكتشف وجود شخص اقتحم المكان، فاضطرا للهرب بأعجوبة قبل أن يتم الإمساك بهما.

وفي تطور آخر، عثرت إحدى المسؤولين بالجامعة على جاكيت عايشة، وأعلنت أنها ستتحرى عن صاحبته لمعرفة هوية المتسلل الذي كان يحاول سرقة الامتحان، مما زاد من تعقيد الموقف.

على الجانب الآخر، تحاول عايشة جاهدة السيطرة على تربية أولادها، لكنها تواجه صعوبات متزايدة، تطلب منها ابنتها أن تكون أكثر هدوءًا في التعامل معها، بينما ينجذب ابنها الآخر إلى عالم التيك توك، حيث يقوم بتصوير فيديوهات مع جده، وهو الأمر الذي ترفضه عايشة بشدة، إذ تريد منه التركيز على دراسته وتطوير مهاراته الرياضية بدلًا من الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي.

في ختام الحلقة، تحاول عايشة التدخل لحل مشكلة إحدى زميلاتها التي تشكو من إهمال والدتها لها بسبب انشغالها بالعمل، فتقرر كتابة خطاب للأم على أمل أن تصلح العلاقة بينهما، إلا أن هذه المرة لم تنجح خطتها كما كانت تأمل، فقد تسبب الخطاب في خلاف حاد بين الأم وابنتها، حيث اتهمت الأم ابنتها بإفشاء أسرار العائلة، مما أدى إلى ترك الفتاة للمنزل غاضبة.

وفي اللحظات الأخيرة، اجتمع الطلاب في الجامعة في محاولة لمعرفة الهوية الحقيقية للشخص الذي يترك الرسائل، مما ينبئ بأحداث أكثر تشويقًا في الحلقات القادمة.



مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مسلسل عايشة الدور

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور قصة المسلسل حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها، وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها حيث تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.



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