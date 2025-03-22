موعد إعادة مسلسل عايشة الدور والقنوات الناقلة في رمضان 2025

يعد مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم من أبرز الأعمال الكوميدية القصيرة التي تعرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، وحقق العمل نجاح كبير منذ عرضه.



ويرصد لكم موقع الموجز موعد إعادة مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.



موعد إعادة مسلسل عايشة الدور

يترقب مشاهدين ومتابعين مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة، حيث حقق العمل نجاح كبير وتفاعل معه الجمهور منذ عرضه.



ويعرض مسلسل عايشة حصريا على قناة ON الساعة 6:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1:30 مساء، وكما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 3:00 صباحا والإعادة الثانية 9:00 صباحا.

قنوات عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما.



قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​

قصة مسلسل عايشة الدور



ومسلسل عايشة الدور تدور أحداثه حول دنيا سمير غانم التي تجسد شخصية اسمها عائشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية، وذلك بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث ويصبح اسمها فاطيمة السعاتي، حيث تفتح هذه الخطوة أمامها آفاقًا جديدة وتجارب عاطفية مختلفة.



عدد حلقات مسلسل عايشة الدور

وينتمي مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم إلي نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرضه على مدار الـ 15 حلقة في إيطار كوميدي، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

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