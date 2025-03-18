تفاصيل أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة الثانية

يعرض مسلسل لام شمسية في النصف الثاني من رمضان 2025، وشهدت الحلقة الثانية دخول وسام في غيبوبة وعرض طارق للنيابة، وتقدمت نيللي ببلاغ رسمي تتهم فيه وسام بهتك عرض ابن زوجها.





ويستعرض لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، نقل وسام إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي نتيجة لضربة قوية وجهها له طارق بعد أن أخبرته نيللي بأنها شاهدته يتحرش بابنهما يوسف.



وكمت أخبر طارق موظفي الاستقبال في المستشفى أن وسام فقد وعيه بسبب الضربة التي تلقاها وسقوطه على الأرض، لكن الأطباء اكتشفوا أنه يعاني من نزيف في المخ، فقرروا نقله إلى غرفة العمليات بشكل عاجل.



ووصلت الشرطة إلى المستشفى بعد تلقيها بلاغًا بالحادث، وبدأت التحقيق في ملابساته، وأكدت نيللي أن وسام تحرش بابنها، وتم اصطحاب طارق إلى قسم الشرطة للتحقيق.





وكما تم احتجاز طارق في القسم، لحين عرضه على النيابة، وتقدمت نيللي ببلاغ رسمي تتهم فيه وسام بهتك عرض ابن زوجها، وذلك محاولة منها لحماية طارق وتحسين موقفه القانوني خلال التحقيقات.





موعد عرض مسلسل لام شمسية

ويعرض مسلسل لام شمسية في النصف الثاني من رمضان على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 12:45 مساء، وكما يعرض على قناة زي الوان الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 مساء، وكما يعرض على قناة الرشيد الساعة 7:20 مساء، بالإضافة لعرضه على منصة Watch it الرقمية بعد عرضه على التليفون.



قنوات عرض ملسلسل لام شمسية



ويعرض مسلسل لام شمسية خلال شهر رمضان 2025 على عدة قنوات، حيث يعرض قناة DMC، قناة DMC دراما، قناة زي الوان، قناة الرشيد، بالإضافة لعرضه على منصة Watch it الرقمية.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، التحضيرات لاحتفال بيوم عيد ميلاد يوسف التاسع، وتنظم زوجة أبيه نيللي التي تؤدي دورها أمينة خليل حفلة مميزة له، لكن تنقلب الأجواء ويحدث صدمة في تصرف وسام التي يؤدي دوره محمد شاهين صديق طارق التي يؤدي دوره أحمد السعدني، تجاه الطفل يوسف، وتتهم نيللي وسام بالتحرش بيوسف.







قائمة أبطال ملسلسل لام شمسية

وملسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، ويارا جبران ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.​​

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