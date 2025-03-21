تفاصيل مسلسل العتاولة 2 الحلقة 20.. يوسف يهدد شادية بفيديو لها

شهدت الحلقة 20 من مسلسل العتاولة 2، قيام يوسف بتهديد شادية بالفيديو الذي صُوّر لها في الكوافير، وأخبرها أن الزواج سيتم خلال أيام، وإلا سيفضحها أمام العتاولة.





ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة 20 من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.

ملخص الحلقة 20 من مسلسل العتاولة 2



وشهدت الحلقة الـ20 من مسلسل العتاولة 2، قيام السبتي بزيارة لعائلة دينا، كشف لهم عن عملها كبلوغر. هذا الأمر دفع والد دينا للذهاب إلى طلبة لمحاولة إنقاذ ابنته، لكنه اعتبرها ميتة بعد ما فعلته.



وكما التقى يوسف بشادية وهددها بالفيديو الذي صُوّر لها في الكوافير، قال له أن الزواج سيتم خلال أيام، وإلا سيفضحها أمام العتاولة.

وذهبت زينب إلى حنة ووالدتها، وأحضرت لهما الطعام بعدما وضعت فيه السم كما طلبت منها عدولة، لكن المفاجأة كانت أن أذية الرجل الذي استأجره أبناء عزمي للإضرار بحنة دخل في اللحظة نفسها وأكل منه، قبل أن يحاول اقتحام المنزل، والعتاولة تدخلا في الوقت المناسب وأنقذا حنة ووالدتها

وكما اكتشفت حنة أن زينب وضعت لها السم بعد وفاة أذية الذي أكله عن طريق الخطأ، ولكنها اعتقدت أن أبناء عزمي هم من خططوا للأمر، وكما رفضت حنة العودة مع نصار إلى بيت العتاولة.

وظهر أن فتنة التي تؤدي دورها وفاء شوقي هي ابنة أخت شديدة وأن شديدة تتآمر على الوزان بمساعدة فتنة.





موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC مصر، في تمام الساعة الـ 7:00 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:00 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء، كما يعرض أيضا على منصة شاهد الرقمية بعد عرضها على التليفزيون.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.

إقرأ أيضا:

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية وملخص الحلقة الأولى

موعد عرض مسلسل الأميرة- ضل حيطة والقنوات الناقلة في رمضان