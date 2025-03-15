ملخص الحلقة 14 من مسلسل العتاولة 2.. عدولة تهدد نصار بسجن خضر

شهدت الحلقة 14 من مسلسل العتاولة 2، هددت عدولة نصار أنها سوف تسجن خضر، إذا لم يتزوجها نصار، وتعرض عاطف لحادث وقام السبتي لنقله للمستشفى.

ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة 14 من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.

ملخص الحلقة 14 من مسلسل العتاولة 2

وبدأت الحلقة 14 من مسلسل العتاولة 2، بعدما نصبت عدولة كمين لـ نصار وخضر في منزلها، وهددتهما بأنها ستسجن خضر، إذا لم يتزوجها نصار، واتضح أن الوزان هو من أخبرها بمجئ العتاولة لمنزلها وعندما واجهه العتاولة أنكر ذلك.





ونقل السبتي عاطف للمستشفى بعدما دهسته السيارة، وأخبر العتاولة وشادية بما حدث له، مما ذهبوا لزيارته، وعند خروجه تأتي الحاجة شديدة، مدعية أنها حزينة من أجله وستنتقم له، أما عاطف تحدث مع شادية وتأكد من انتهاء علاقتهما.

وكما ذهبت دينا لطلبة للعمل معه مرة أخرى بعدما هددها بمقطع فيديو خادش للحياء أعده باستخدام مجموعة من صورها والاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ودار حوار بين حنة ووالدتها في منزل الحاج عزمي، محاولة إصلاح العلاقة بينها وبين نصار، ليأتي صمولة وتطلب منه مراقبة نصار، وعدم إخباره بمكانها.

وحاولت شادية وجيجي، إقناع نصار أن يتزوج عدولة لإنقاذ خضر، وفي الوقت نفسه، حاولت شديدة إقناع نصار بالزواج.







موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC مصر، في تمام الساعة الـ 7:00 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:00 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء، كما يعرض أيضا على منصة شاهد الرقمية بعد عرضها على التليفزيون.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.

قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

قصة مسلسل العتاولة 2

ويستكمل الجزء الثاني من مسلسل العتاولة قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذين طابوا من مجال النصب والجريمة، ويواجهان تحديات ومخاطر جديدة في إطار من التشويق والإثارة، ومن المتوقع أن يعود الشقيقان إلى مجال النصب والجريمة.

إقرأ أيضا:

مسلسل منتهي الصلاحية وطرح البوستر الفردي لأبطال قبل عرضه في النصف الثاني

موعد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025

