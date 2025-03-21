تفاصيل مسلسل الحلانجي الحلقة 20.. دفن سماح ويعترف مطاوع بحبه لها

يعد مسلسل الحلانجي بطولة الفنان محمد رجب، من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض في الموسم الرمضاني 2025، ويرصد لكم موقع الموجز تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحلانجي.



ملخص الحلقة 20 من مسلسل الحلانجي

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل الحلانجي،

دفن سماح التي تؤدي دورها أيتن عامر بعدما وقعت أثناء حفل زفافها على طه الحلانجي التي يؤدي دوره محمد رجب، ويتقابل مطاوع وطه الحلانجي على قبر سماح، ويعترف مطاوع بحب سماح، في صدمة منه لا يصدق خبر وفاتها.





وكما يحاول المعلم خليل التعاون مع سعيد الحلانجي حتى يعرف كل شيء عن شقيقه طه الحلانجي، وعملية السرقة المتفقة عليها الحلانجي.

وقامت عبير صبري تبدأ في مصالحة زوجها بعد أن بجعلها تمضي علي ورقة اعتراف بقتل المحامي الخاص به، وكما طلب منه أن يقوم بتقطيع هذه الورقة التي قامت بالإمضاء عليها، ويقوم سعيد الحلانجي بالعمل مع عبير صبري وزوجها، ويبدأ في استلام العمل معهم، وتبدأ عبير في التقارب حول سعيد.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي بطولة الفنان محمد رجب حصريا على قناة النهار الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 1 مساء، وكما يعرض الساعة 6 مساء على قناة روتانا دراما.



قنوات عرض مسلسل الحلانجي

ومن المقرر عرض مسلسل الحلانجي خلال شهر رمضان 2025 على قناة النهار، وقناة روتانا دراما، بالإضافة لعرضه على منصة Viu الرقمية.



أبطال مسلسل الحلانجي

ويشارك في مسلسل الحلانجي، محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، ميمي جمال، سامي مغاوري، محمود قابيل، طارق صبري، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمد لطفي، ومن إخراج معتز حسام، ومن تأليف محمود حمدان، ومن إنتاج ممدوح شاهين.





قصة مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي، حول شخصية طه الحلانجي، وهو رجل يتمتع بذكاء حاد ودهاء فريد، حيث يستخدم مهاراته الخاصة في التعامل مع تحديات الحياة بطرق غير تقليدية، وسيواجه مواقف تجبره على تغيير أسلوبه في الحياة، وكما يتلاعب بالأمور وتحويل الظروف لصالحه.

ويعمل طه كنصاب محترف لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، بينما يخطط للانتقام ممن ظلموه.



وكما يشهد مسلسل الحلانجي الجانب الإنساني والعاطفي في حياة طه الحلانجي وعلاقته بأسرته ومحيطه الاجتماعي، وكما تنشأ مواقف كوميدية بسبب دهاء طه وقدرته على الخروج من الأزمات بطريقة غير متوقعة.

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