مسلسل الحلانجي الحلقة 19.. وفاة سماح وجي جي تقتل محامي زوجها

تضمنت أحداث الحلقة 19 من مسلسل الحلانجي، إبلاغ طه الحلانجي محمد رجب لسماح أيتن عامر بأنه سيقيم حفل زفافهما قريبًا، لكي يتمكن بعدها من السفر معها للخارج حتى تتمكن من تلقي العلاج الذي تحتاجه.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 19



ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 19، كما حاول "سعيد" أحمد وفيق اغتيال "ورد" إيناس النجار بعدما هددته الأخيرة بأنها سوف تأخذ نجلها منه.

مسلسل الحلانجي



أما جي جي، التي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، فقد قامت بقتل محامي زوجها بعدما ضبطته وهو يسرق أوراقًا هامة من مكتبه، بينما ساعدها زوجها في التخلص منه، بشرط توقيعها على ورقة تثبت مسؤوليتها عن وفاته.

وقام "المعلم خليل" محمد لطفي بتعديل كافة الخطط التي وضعها لطه الحلانجي، بهدف الحصول على الأوراق الضرورية من مكتب محمود قابيل.

واختتمت الحلقة، باتخاذ طه قرارًا بإقامة حفل زفافه هو وسماح (أيتن عامر)، ثم توفيت خلال حفل الزفاف.

أبطال مسلسل الحلانجي



مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مسلسل الحلانجي

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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