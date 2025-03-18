مسلسل الحلانجي الحلقة 17.. مواجهة نارية بين أيتن عامر وابن عمها مختار

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الحلانجي مواجهة حادة بين أيتن عامر ونجل عمها مختار، الذي يفجر مفاجأة مدوية بكشفه عن ماضي طه الحلانجي وسجنه لمدة ثلاث سنوات، مما يترك الجميع في حالة من الصدمة.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 17

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 17 ازداد التوتر بين طه الحلانجي والمعلم خليل الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، كما يجد الفنان محمود قابيل نفسه في مأزق داخل الفندق الذي يمتلكه، لكن طه الحلانجي يتدخل بسرعة لحل الأزمة وإنقاذ الموقف.

مسلسل الحلانجي

كما شارك طه الحلانجي في إحياء حفل زفاف داخل الفندق الذي يعمل فيه، وقدم خلاله أغنية"كاريزما عالية"، أما سعيد، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد وفيق، فقد تعرض لصدمة كبيرة بعدما تم فصله من عمله، حيث كان قد وقع مسبقًا على استقالة دون علمه.

تفاصيل مسلسل محمد رجب الحلقة 17

كما حاول محمود قابيل التدخل لإنهاء الخلاف بين عبير صبري وزوجها بعدما طلقها للمرة الثالثة، واختتمت الحلقة بمواجهة أيتن عامر طه الحلانجي، مطالبة إياه بالابتعاد عنها بعد معرفتها بحقيقة ماضيه، وأكدت له رفضها للمال الحرام، بينما حاول طه الدفاع عن نفسه وإقناعها ببراءته.

مسلسل الحلانجي

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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