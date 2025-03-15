مسلسل الحلانجي الحلقة 14.. تصاعد الخلافات بين سماح ونجل عمها والمعلم خليل يقدم عرضًا مغريًا لطه

شهد مسلسل الحلانجي، في الحلقة 14 تطورًا دراميًا مفاجئًا عقب وفاة والد طه الحلانجي، الذي يؤدي دوره الفنان سامح الصريطي، نتيجة أزمة قلبية.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 14

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 14، قرر المعلم خليل، الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، زيارة طه الحلانجي لكي يقدم له واجب العزاء في وفاة والده، رغم الخلافات التي نشأت بينهما في الحلقات السابقة، وأثناء الزيارة، قدم المعلم خليل مليون جنيه لطه نظير تنفيذه عملية نصب جديدة.

مسلسل الحلانجي

كما هددت وردة، التي تلعب شخصيتها إيناس النجار، زوجها محمود حمدان بأنها سوف تكشف لزوجته الأولى عن زواجهما إذا استمر في متابعتها والتطفل على حياتها.

مشاهدة مسلسل الحلانجي الحلقة 14

ودخلت سماح، التي تلعب شخصيتها الفنانة آيتن عامر، في شجار مع نجل عمها حسن عيد نتيجة عدم حضوره جنازة وعزاء والد طه الحلانجي، كما قرر طه الحلانجي توزيع أموال آخر عملية نصب نفذها مع شركائه.

وقام طه الحلانجي الفنان محمد رجب أيضاً بتنفيذ عملية سرقة جديدة، استهدف فيها رجل الأعمال طارق صبري.

مسلسل الحلانجي

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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