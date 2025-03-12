مسلسل الحلانجي الحلقة 11.. سماح تبتعد عن طه الحلانجي بعد اكتشاف تورطه في عمليات نصب

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، تطورات درامية مثيرة، أبرزها قرار "سماح" التي تجسد شخصيتها الفنانة آيتن عامر، بالابتعاد عن طه الحلانجي" بعدما علمت بتورطه في عمليات نصب على رجال الأعمال.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 11

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 11، كما نشب خلافا بين طه الحلانجي و"خليل" الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، بشأن عملية سرقة مهمة، كان من المفترض أن يحصل مقابلها على مبلغ مالي قدره 10 مليون جنيه.

مسلسل الحلانجي

قابل "طه الحلانجي" الفنان محمود قابيل، وطلب منه أن يقف معه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه وجده شخصًا وفيًا ويدافع عن البسطاء، في محاولة لكسب دعمه.

كما بدأ طه في تتبع الشخص الذي لفق تهمة السرقة لوالده، حتى نجح في كشف الحقيقة، ليجد أن هذا الشخص هو المعلم الأسيوطي وهو العقل المدبر وراء كل ما حدث لوالده.

كما تضمنت الحلقة أحداثًا مشوقة أخرى، حيث اكتشف زوج عبير صبري تعرض مكتبه للسرقة، وفقدان ملف المناقصة التي كان يسعى للحصول عليها، و

تعرضت "سماح" آيتن عامر للتوبيخ من مديرها في العمل نتيجة تغيبها لفترة بسبب مرضها.

مسلسل الحلانجي



أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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