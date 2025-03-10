تفاصيل مسلسل الحلانجي الحلقة التاسعة.. القبض على حسانين بتهمة الرشوة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب تطورات مثيرة، منها قيام عبير صبري بسرقة ملف المناقصة الخاص بزوجها نظير مليون دولار.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة التاسعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة التاسعة، كما توجهت "وردة" إيناس النجار إلى طه الحلانجي وطلبت منه مليون جنيه، مهددة إياه بالكشف عن علاقته السابقة مع "سماح" أيتن عامر وأن له ابنًا منها.

مسلسل الحلانجي

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الحلانجي إلقاء القبض على "حسانين" سامح الصريطي بتهمة الرشوة، عقب العثور على مبلغ من المال في منزله، وهي تهمة ملفقة من قبل شخص رفض والد الحلانجي التعامل معه، بدأ طه الحلانجي في البحث عن شخص داخل السجن لكي يكون مع والده، بينما سعى إبراهيم السمان للعثور على الشخص الذي لفق التهمة لوالد الحلانجي، والذي أتضح أنه متهربا من الضرائب.

كما عرض محمود قابيل على زوج ابنته، الذي يجسد شخصيته الفنان طارق صبري، مبلغ 10 مليون جنيهاً نظير طلاقها، لكنه رفض وقرر رفع دعوى بيت الطاعة.

مسلسل الحلانجي

أبطال مسلسل الحلانجي



مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي



ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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