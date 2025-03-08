تفاصيل مسلسل الحلانجي الحلقة السابعة.. طارق صبري في أزمة حادة مع زوجته بعد سرقتها

ازدادت الإثارة في الحلقة السابعة من مسلسل الحلانجي، حيث بدأت أحداث الحلقة بمواجهة عنيفة بين "طه الحلانجي" محمد رجب وأفراد إحدى العصابات التي تعاديه، وبالفعل تمكن من التغلب عليهم بضرباته القوية.

تفاصيل مسلسل الحلانجي الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل الحلانجي الحلقة السابعة، شهدت تلك الحلقة ظهورًا خاصًا لمؤلف العمل محمود حمدان، الذي جسد دور صاحب الكباريه الذي تعمل خلاله الراقصة إيناس النجار، ثم انتقل المشهد إلى طه الحلانجي، وهو يقدم أمسية شعرية في إحدى المدارس احتفالًا بعيد الأم، وقام بإلقاء قصيدة بعنوان "أنا وشي نمل".

مسلسل الحلانجي

على الجانب الآخر، تعرضت سماح "آيتن عامر" لمضاعفات صحية خطيرة بسبب مرضها، ليتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة، وحرص طه الحلانجي على أخذ إذن من عمله للذهاب إليها، حيث بدأت أولى جلسات علاجها بالكيماوي.



وفي المستشفى، اشتدت المشاحنات بين ابن عم سماح حسن عيد ووالدتها، حيث تتهمه بعدم الوقوف بجانبها في محنتها، وهذا أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما حتى تم طرده من المستشفى.

كما تعرض "المعلم خليل" محمد لطفي) لهجوم حاد من إحدى العصابات، انتقامًا منه عقب تعرضه للتثبيت من قبل طه الحلانجي، لذا وجد نفسه في مأزق جديد يهدد حياته.

مسلسل الحلانجي

كما دخل طارق صبري في مسلسل الحلانجي الحلقة السابعة في أزمة حادة مع زوجته، بعدما قام بسرقتها والاستيلاء على كل ما تملك، لتتوعده بالإبلاغ عنه في حال إذا لم يتركها وشأنها.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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