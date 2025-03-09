مواعيد عرض مسلسل الحلانجي الحلقة التاسعة وتفاصيل العمل

يعد مسلسل الحلانجي بطولة الفنان محمد رجب، من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض في الموسم الرمضاني 2025، لذلك يبحث المشاهدين عن تفاصيل أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي وموعد عرض الحلقة التاسعة.



ويرصد لكم موقع الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي وموعد عرض الحلقة التاسعة.



ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي



وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي مقابلة طه الحلانجي التي يؤدي دوره محمد رجب وردة التي تلعب دورها إيناس حيث تخبره أن له ابن منها أثناء علاقتهم القديمة، ويظهر ابن طه وهو مع شقيقه الأكبر سعيد بعد أن تزوج بوردة وخدعته بأنها حامل منه وتم تسجيل الطفل باسمه.

وكما يقع والد طه الحلانجي وهو موظف في إحدى المصالح الحكومية، ويدخل في شجار مع أحد العملاء بسبب عرض رشوة عليه ولكن يرفضها، وكما تظهر الفنان عبير صبري وهي تعنف زوجها بسبب عدم قيامه بالنصب علي أحد رجال الأعمال، مما يجعلها تقوم بخداعه مرة أخري والتعاون مع طه الحلانجي.



وكما تقوم سماح التي تجسد دورها أيتن عامر بالشكوي لوالدة طه الحلانجي بسبب تغيره معها في الفترة الأخيرة بعد علمه بمرضها، ويقوم المعلم خليل بتوبيخ الحلانجي بعد سرقة المعلم الاسيوطي، مما يجعله يدخل في خلاف مع محمد لطفي



مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي بطولة الفنان محمد رجب حصريا على قناة النهار الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 1 مساء، وكما يعرض الساعة 6 مساء على قناة روتانا دراما.



قنوات عرض مسلسل الحلانجي

ومن المقرر عرض مسلسل الحلانجي خلال شهر رمضان 2025 على قناة النهار، وقناة روتانا دراما، بالإضافة لعرضه على منصة Viu الرقمية.



أبطال مسلسل الحلانجي

ويشارك في مسلسل الحلانجي، محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، ميمي جمال، سامي مغاوري، محمود قابيل، طارق صبري، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمد لطفي، ومن إخراج معتز حسام، ومن تأليف محمود حمدان، ومن إنتاج ممدوح شاهين.





قصة مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي، حول شخصية طه الحلانجي، وهو رجل يتمتع بذكاء حاد ودهاء فريد، حيث يستخدم مهاراته الخاصة في التعامل مع تحديات الحياة بطرق غير تقليدية، وسيواجه مواقف تجبره على تغيير أسلوبه في الحياة، وكما يتلاعب بالأمور وتحويل الظروف لصالحه.

إقرأ أيضا:

موعد إعادة مسلسل شهادة معاملة أطفال.. والقنوات الناقلة خلال رمضان 2025



موعد عرض مسلسل حكيم باشا والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان