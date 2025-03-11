مسلسل الحلانجي الحلقة 10.. عبير صبري تلجأ لدجال لتحقيق حلمها وخروج والد طه من السجن

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الحلانجي تصاعدًا دراميًا في الأحداث، حيث كشفت عن علاقة غامضة تجمع بين المعلم خليل، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، ووردة التي تلعب شخصيتها الفنانة إيناس النجار.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة العاشرة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة العاشرة، كما شهدت تلك الحلقة لقاء طه الحلانجي بسماح، التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر، حيث دار بينهما حوار حول تشجاره مع ابن عمها في الحارة الشعبية، وحاولت سماح إقناعه بعدم الدخول في مشاحنات معه مجددًا.

مسلسل الحلانجي

كما نفذ أحد أفراد عصابة المعلم خليل محمد لطفي عملية سرقة كبرى، حيث استهدف رجل الأعمال، الذي يجسد دوره محمود قابيل، واستولى على أهم الأوراق التي تخصه وتخص ابنته.

كما طلبت سماح من طه الحلانجي أن يبتعد عنها نتيجة مرضها، لكنه رفض بشدة، مؤكدًا دعمه الكامل لها، في ذلك الوقت، تمكن والد طه من الخروج من الحبس بكفالة بلغت 50 ألف جنيهاً.

كما ذهبت زوجة طارق صبري لمواجهته، حيث أرادت معرفة الحقيقة حول ما إذا كان قد هاجم منزل والدها أم لا، لكن المفاجأة كانت في رد فعله، حيث فاجأها بطلبه العودة إليها،و لجأت عبير صبري لأحد الدجالين، حيث قدمت له الزيبق الأحمر في محاولة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، حيث أحضرت له الزيبق الأحمر لكي يحقق حلمها.

مسلسل الحلانجي

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

اقرأ أيضاً: