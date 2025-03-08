تفاصيل أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة السابعة.. صراعات جديدة ومفاجآت درامية

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل الحلانجي بمواجهة قوية بين طه الحلانجي، الذي يجسد دوره الفنان محمد رجب، وأفراد إحدى العصابات التي تعمل ضده، حيث يتمكن من التغلب عليهم جميعًا في معركة شرسة، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل الحلقة .

محمود حمدان يظهر بشخصية جديدة

يظهر مؤلف العمل، محمود حمدان، خلال أحداث الحلقة السابعة بدور صاحب الكباريه، حيث تعمل الراقصة إيناس النجار، مضيفًا عنصرًا جديدًا للأحداث.

سماح تواجه أزمة صحية حادة

تعاني سماح، التي تلعب دورها الفنانة أيتن عامر، من تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، مما يستدعي نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة. يضطر طه الحلانجي لطلب إجازة من عمله ليكون بجانبها، فيما يبدأ الأطباء بإعطائها أول جلسة علاج كيميائي.

تصاعد التوتر داخل المستشفى

تتصاعد الخلافات عندما يدخل نجل عم سماح في مشادة كلامية مع والدتها، بسبب تقصيره في دعمها خلال أزمتها الصحية، مما يؤدي إلى طرده من المستشفى.

هجوم العصابة على المعلم خليل

تتعرض شخصية المعلم خليل، التي يجسدها الفنان محمد لطفي، لهجوم عنيف من إحدى العصابات، وذلك بعد تعرضه سابقًا لمكيدة من قبل طه الحلانجي.

أزمة جديدة لطارق صبري مع زوجته

يدخل طارق صبري في خلافات حادة مع زوجته بعد أن اكتشفت أنه قام بسرقتها وأخذ كل ممتلكاتها، مما يدفعها لتهديده باللجوء إلى الشرطة إن لم يتركها وشأنها.

أحداث الحلقة السادسة: مفاجآت وصراعات مستمرة

شهدت الحلقة السابقة عدة تطورات مثيرة، أبرزها:

سرقة طه الحلانجي لبضاعة أحد رجال الأعمال.

لقاء طارق صبري بعشيقته عبير صبري، قبل أن ينكشف أمرهما أمام زوجته.

تعيين طه الحلانجي كمدير للعلاقات العامة بأحد الفنادق الكبرى، مما يثير استغراب الجمهور.

لجوء عبير صبري إلى أحد الدجالين لتنفيذ مخطط ضد زوجها.



طاقم عمل مسلسل "الحلانجي"

المسلسل من بطولة:

محمد رجب

أيتن عامر

محمد لطفي

محمود قابيل

عبير صبري

إبراهيم السمان

أحمد وفيق

طارق صبري



المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

قصة مسلسل "الحلانجي"

يدور مسلسل الحلانجي في إطار درامي مشوق، حيث يجسد محمد رجب شخصية نصاب محترف، يتورط في العديد من العمليات الاحتيالية، مما يضعه في مواجهة مستمرة مع خصومه، وسط أحداث مليئة بالإثارة والتشويق.

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