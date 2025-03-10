تفاصيل أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي لـ محمد رجب

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "الحلانجي" الذي يُعرض على قناة النهار تطورات درامية مثيرة، حيث بدأت الحلقة بمكالمة فيديو صادمة بين الطفل ياسين، الذي يؤدي دور ابن أخو طه، وشخص مجهول يحاول استدراجه بطرق غير أخلاقية، طالبًا منه تشغيل الكاميرا وخلع ملابسه، مما يضع الطفل في موقف خطير، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

مشاجرة داخل الكباريه بسبب الغيرة

تتواصل الأحداث بتصاعد التوتر في أحد مشاهد الكباريه الذي تعمل فيه وردة (إيناس النجار)، حيث يندلع شجار عنيف بعدما بدأ حبيبها في إظهار غيرته الشديدة، مطالبًا إياها بالتوقف عن الرقص، وهو ما يؤدي إلى توتر الأجواء داخل المكان.

تهديدات جديدة للطفل ياسين

وفي تطور آخر، يواصل الفنان سامح بسيوني دوره الشرير بمطاردة الطفل ياسين مجددًا، حيث يقوم بتهديده مستغلًا تصويره في موقف سابق، مجبرًا إياه على خلع ملابسه، مما يترك الطفل في حالة من الذعر والخوف الشديد.

أبطال مسلسل "الحلانجي"

المسلسل من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، محمد لطفي، ميمي جمال، طارق صبري، وأحمد وفيق، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

عودة محمد رجب للدراما الرمضانية بعد غياب

يُذكر أن "الحلانجي" يشكل عودة الفنان محمد رجب إلى الساحة الدرامية الرمضانية بعد غياب دام خمس سنوات منذ آخر أعماله "علامة استفهام" الذي عُرض في رمضان 2019، وشاركه البطولة حينها محمود البزاوي، هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، وجيهان خليل، وكان من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

نجاح البرومو وتحقيق مشاهدات ضخمة

حقق البرومو الترويجي لمسلسل "الحلانجي" نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز حاجز 5 ملايين مشاهدة، مما يعكس حالة الترقب والمتابعة من قبل الجمهور، وسط ردود فعل متباينة حول العمل وأحداثه.

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