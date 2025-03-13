الآن ملخص مسلسل الحلانجي الحلقة 12.. طارق صبري يستولي على ممتلكات زوجته

تصاعد الأحداث في مسلسل الحلانجي الحلقة 12، بشكل درامي مشوق، حيث تمكن طه الحلانجي من الوصول للرجل الذي قام بالنصب على ابن شقيقه عبر الإنترنت، وقام بتعذيبه كما توسّل المحتال إليه طالبًا عدم فضحه.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 12

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 12، قررت سيدة الأعمال نسمة، التي تجسد دورها الفنانة عبير منير، الذهاب إلى منزل طه الحلانجي بعدما لاحظت انقطاع تواصله معها لفترة، وهناك فاجأته بطلب الزواج أمام والدته.

مسلسل الحلانجي

أما المعلم خليل، الذي يلعب شخصيته محمد لطفي، فقد ظهر وهو يوبّخ أحد العاملين لديه بسبب تجاوزه حدوده واتخاذ قرارات دون الرجوع إليه.

كما قام طه الحلانجي بالتجسس على رجل الأعمال، الذي يجسده محمود قابيل، خلال حديثه مع محاميه بشأن سرقة مكتبه، كما كشف الأخير عن أنه كان قد أخفى المستندات المهمة في مكان آخر بعيدًا عن موقع السرقة.

كما شهدت تلك الحلقة مواجهة بين سعيد، الذي يجسد دوره أحمد وفيق ووردة، التي تجسد شخصيتها إيناس النجار، حيث طالبته الأخيرة بحضانة ابنها وهددته بإيذائه إن لم ينفذ مطالبها.

كما استولى طارق صبري على فيلا زوجته والأراضي الزراعية التي تمتلكها بعد أن تمكن من النصب عليها، فيما استمر طه الحلانجي في محاولاته لسرقة المستندات المهمة من رجل الأعمال محمود قابيل.

مسلسل الحلانجي

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي



ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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