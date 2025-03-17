ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 16.. طه الحلانجي يتعرض لحادث خطير

شهدت الحلقة 16 من مسلسل الحلانجي تطورات درامية مشوّقة، منها وقوف "طه الحلانجي" بجانب "ياسمين" ابنة محمود قابيل في معركتها لاستعادة كل حقوقها من زوجها طارق صبري، وخلال مساعدته لها، تعرض لحادث سيارة خطير نُقل على إثره للمستشفى.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 16

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية،

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 16، نشبت مواجهة حادة بين طارق صبري و"جي جي" عبير صبري، بعدما اكتشفت أن فيديو خيانتها لزوجها قد سُرق، وهذا دفعها تضغط على طارق من أجل إيجاد حل سريع وطلبت منه التخلص من طه الحلانجي.

مسلسل الحلانجي

حاول "سعيد" أحمد وفيق قتل "وردة إيناس النجار"، لكنها نجحت في خطفه، ثم ساومت شقيقه طه من أجل الحصول على الأموال التي سرقها زوجها منها، مهددة بقتله إذا لم تستعد حقها.

اكتشف زوج "جي جي" عبير صبري خيانتها له، لذا قرر الانفصال عنها واسترجاع كل حقوقه، أما مطاوع، فيواصل بحثه عن أي دليل ضد طه الحلانجي، ليعثر على وثيقة تثبت أنه قد سُجن لمدة ثلاث سنوات في الماضي، ويسارع لتسليمها لخطيبته لكشف سره.

مسلسل الحلانجي

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي



ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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