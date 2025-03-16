مسلسل الحلانجي الحلقة 15.. طه الحلانجي يبتز مجدي بفيديوهات مخلة

في الحلقة 15 من مسلسل الحلانجي، تصاعدت الأحداث بعد تعرض مكتب مجدي، الذي يجسد شخصيته الفنان طارق صبري، للسرقة، في الوقت نفسه كلف المعلم خليل، الذي يجسد شصيته محمد لطفي، أحد النصابين بمهمة سرقة رجل أعمال كبير يجسد شخصيته الفنان محمود حميدة.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 15

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث

مسلسل الحلانجي الحلقة 15، تعرضت سماح، التي تجسد شخصيتها آيتن عامر بوعكة صحية لكنها أخفت هذا الأمر عن طه الحلانجي، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رجب، واتجهت إلى والدته، التي تلعب شخصيتها الفنانة ميمي جمال، حيث تخطط الأخيرة لإقامة حفل زفاف لهما قريبًا.

مسلسل الحلانجي

كما توجه "طه الحلانجي" لمجدي لكي يبلغه بحادث السرقة، لكنه نصحه بألا يبلغ عنه نتيجة امتلاكه فيديوهات غير لائقة لمجموعة من السيدات، ومن ضمنهم سوسن، التي تجسد شخصيتها عبير صبري، كما استخدم طه تلك الفيديوهات من أجل ابتزاز مجدي، وطالبه بأن يدفع 10 مليون جنيه، وإلا سوف يتم نشرها، بجانب تنازله عن محضر استلام الفيلا من زوجته.

في النهاية، استجاب مجدي لتهديدات طه، وقرر الانفصال عن زوجته، كما وقع شيكًا بالمبلغ المطلوب، في ذلك الوقت ازداد قلقه عندما علم أن سوسن لديها أكثر من 13 فيديو مشين قد يسببون له الكثير من المشاكل.

مسلسل الحلانجي

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

اقرأ أيضاً: