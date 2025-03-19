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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

مسلسل الحلانجي الحلقة 18.. سرقة سيارة محروس ومؤامرة خطيرة تستهدف محمد رجب

مسلسل الحلانجي
مسلسل الحلانجي

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الحلانجي تطورات مثيرة منها ظهور "طه الحلانجي" محمد رجب خلال مشاركته في رحلة للأيتام، وكان معه "ياسين" ابن أخيه، وابنة رجل الأعمال محمود قابيل.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 18

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 18، تصاعدت التوترات بين "محروس"، الذي يلعب شخصيته محمود حمدان، وزوجته "وردة"، التي تجسد شخصيتها إيناس النجار، وذلك بعدما وبخها بسبب مزاحها الزائد مع المعلم خليل، الذي يلعب دوره محمد لطفي، كما تفاجأ محروس بسرقة سيارته، وطلب منه أن يدفع فدية ضخمة تصل لمليون جنيه من أجل استعادتها.  

مسلسل الحلانجي 

حاولت "جي جي" التي تجسد شخصيتها عبير صبري، التعاون مع طارق صبري، الإيقاع بـ "طه الحلانجي"، من خلال استغلال بعض الفيديوهات المخلة التي يمتلكها لها.

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أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مسلسل الحلانجي

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي
 

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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