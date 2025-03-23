مسلسلات رمضان.. موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل "منتهي الصلاحية" عبر منصة شاهد

تُعرض الحلقة العاشرة من المسلسل الرمضاني "منتهي الصلاحية"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، مساء اليوم الأحد 23 مارس، وذلك عبر منصة شاهد في تمام الثانية عشرة منتصف الليل. ويستعرض لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 9 من مسلسل منتهي الصلاحية الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.



ملخص أحداث الحلقة 9 من "منتهي الصلاحية"

شهدت الحلقة السابقة العديد من التطورات المثيرة، حيث توجه "صالح" (محمد فراج) برفقة أحد تجار قطع غيار السيارات، والذي يشاركه في المراهنات على المباريات، إلى "سلطان" (خالد سرحان)، صاحب معرض السيارات الذي تعمل لديه "منى" (ياسمين رئيس)، وذلك في محاولة لإقناعه بالدخول في عالم المراهنات لتحقيق أرباح كبيرة.

ولكن الأمور تتعقد عندما تكتشف "منى" أن شقيقها "شرقاوي" متورط مع "صالح" في هذه المراهنات، مما يدفعها لمواجهته في المنزل بنقاش حاد حول مدى شرعية هذه الأموال وخطورتها.

مواجهة مع خطيبها السابق

في سياق آخر، تلجأ "منى" إلى "سلطان" لإخباره بأن خطيبها السابق "إبراهيم" يبتزها بصور شخصية يحتفظ بها على هاتفه. يتدخل "سلطان" عبر أحد أصدقائه، ليقوموا باختطاف "إبراهيم" وضربه قبل إحضاره إلى "منى"، التي تُفاجأ بحالته بعد الاعتداء عليه.

ويطمئنها "سلطان" بأنهم أجبروا "إبراهيم" على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ كبير، لضمان عدم تكرار ابتزازه لها أو محاولة تسريب الصور في حال امتلاكه نسخة منها.

ترقّبوا الحلقة العاشرة الليلة لمعرفة تطورات الأحداث الجديدة.

قنوات عرض مسلسل منتهي الصلاحية



ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

ويشارك مسلسل منتهي الصلاحية الفنان محمد فراج، ياسمين رئيس، محمود الليثي، سامي مغاوري، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، ملك حسن. العمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح. ​​

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

وتدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية، قي إيطار الدراما الاجتماعية، حيث تدور الأحداث حول شخصية يجسد دوره محمد فراج وهو يعمل موظف بنك، ويدخل السجن بتهمة الدخول على حسابات العملاء لأغراض غير مشروعة.



وبعد خروجه من السجن تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، مما يكشف عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مستوحى من قصة حقيقية وكما يتناول قضايا اجتماعية معاصرة. ​​

عدد حلقات مسلسل منتهي الصلاحية

وينتمي مسلسل منتهي الصلاحية، إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة فقط.

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