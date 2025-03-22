ملخص الحلقة 8 من مسلسل منتهي الصلاحية وموعد عرض الحلقة 9

يعد مسلسل منتهي الصلاحية من بطولة محمد فراج من أبرز الأعمال الدرامية القصيرة التي يتابعها المشاهدين في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، لذلك يبحث المشاهدين عن تفاصيل أحداث الحلقة 8.



ويستعرض لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 8 من مسلسل منتهي الصلاحية الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.



ملخص الحلقة 8 من مسلسل منتهي الصلاحية



وشهدت الحلقة 8 من مسلسل منتهي الصلاحية، تهديد سمير الفنان محمد فراج التي يقدم دور صالح في الأحداث، وذلك بعد معرفته أنه وراء خسارته، لذا يطلب الأخير من دائنين سمير اختطافه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لضمان بعده عن العمل ضده، وتزداد أرباح صالح لكنه يتشاجر مع والده ويترك المنزل.



موعد عرض مسلسل منتهي الصلاحية

ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعرض على MBC مصر في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وكما عرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 10 مساءً والإعادة في تمام الساعة 10:00 مساءً والساعة 12:00 مساء والساعة 05:00 مساءً





قنوات عرض مسلسل منتهي الصلاحية



ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

ويشارك مسلسل منتهي الصلاحية الفنان محمد فراج، ياسمين رئيس، محمود الليثي، سامي مغاوري، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، ملك حسن. العمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح. ​​

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

وتدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية، قي إيطار الدراما الاجتماعية، حيث تدور الأحداث حول شخصية يجسد دوره محمد فراج وهو يعمل موظف بنك، ويدخل السجن بتهمة الدخول على حسابات العملاء لأغراض غير مشروعة.



وبعد خروجه من السجن تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، مما يكشف عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مستوحى من قصة حقيقية وكما يتناول قضايا اجتماعية معاصرة. ​​

عدد حلقات مسلسل منتهي الصلاحية

وينتمي مسلسل منتهي الصلاحية، إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة فقط.

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