تفاصيل مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة السابعة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "منتهي الصلاحية" العديد من الأحداث المثيرة التي شدت انتباه المتابعين، حيث تطورت الشخصيات بشكل درامي يبرز الصراعات الاجتماعية والنفسية داخل العمل.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

اعتراف ماهر بالحب وطلب الزواج من رانيا

في مشهد رومانسي مفاجئ، اعترف ماهر (تامر نبيل) بحبه لـ رانيا (هبة مجدي)، وقرر أن يطلب يدها للزواج. إلا أن رانيا طلبت منه أن يمنحها بعض الوقت للتفكير في هذا القرار المصيري. من جانبه، أظهر ماهر اهتمامه الشديد بها واصطحبها للطبيب للاطمئنان على حالتها الصحية، في مشهد يعكس مدى التعلق والاهتمام.

دخول محمد فراج عالم المراهنات وصراع مع كابتن سمير

على الجانب الآخر، بدأ خط درامي جديد مع دخول محمد فراج عالم المراهنات، وهو العالم الذي يبرز الجانب المظلم والسلبي من هذا النشاط الذي يدمر حياة الكثير من الشباب. قرر فراج مواجهة كابتن سمير، الذي أجبره على العمل معه، ليبدأ صراع قوي يهدد بإنهاء أسطورة الكابتن.

قصة المسلسل: عالم المراهنات وتدمير الشباب

تدور أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" في إطار اجتماعي شيق، حيث يكشف الستار عن كواليس عالم المراهنات وتأثيره السلبي على حياة الشباب. القصة تدور حول "صالح"، الشاب الطموح الذي يجد نفسه مسجونًا ظلمًا، لتتغير حياته بالكامل بعد خروجه من السجن، حيث يفقد عمله وأسرته، ويضطر للدخول في هذا العالم المظلم الذي يقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل "منتهي الصلاحية" في رمضان 2025

المسلسل من بطولة نخبة من ألمع النجوم، على رأسهم محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي، حسن مالك، وجاسيكا حسام الدين. المسلسل من تأليف الكاتب المتميز محمد هشام عبية، وإخراج المبدع تامر نادي.

عدد حلقات مسلسل "منتهي الصلاحية"

يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ويُعرض خلال موسم رمضان 2025، مما يجعله أحد المسلسلات القصيرة التي تتميز بالتركيز والتكثيف الدرامي دون إطالة مملة.

متى يعرض مسلسل "منتهي الصلاحية"؟

يتم عرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على شاشة صدى البلد، مع إعادة الحلقات في أوقات مختلفة تناسب جميع المشاهدين.

يواصل مسلسل "منتهي الصلاحية" جذب الانتباه، نظرًا للموضوعات الاجتماعية الخطيرة التي يناقشها مثل المراهنات والظلم الاجتماعي، مع أداء قوي من النجوم وأحداث سريعة تجعل المشاهد ينتظر الحلقة التالية بشغف.

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