برنامج رامز إيلون مصر وضحية الحلقة 21 مع رامز جلال اليوم

برنامج رامز جلال الأكثر انتظاراً في رمضان.. ينتظر جمهور برنامج "رامز إيلون مصر" كل يوم ضحية جديدة في مقلب جديد يحمل الكثير من الرعب والإثارة، ومع حلول الحلقة 21 من الموسم الحالي، زادت التساؤلات حول هوية الضيف الذي وقع في فخ رامز هذه المرة، ليتم التأكيد أن ضيفة الحلقة هي النجمة الكبيرة "إلهام شاهين"، والتي ستظهر في هذه الحلقة المثيرة التي تعرض حصريًا على قناة MBC مصر بعد أذان المغرب، ويرصد إليكم الموجز تفاصيل .

تفاصيل مقلب الحلقة 21 مع إلهام شاهين

يعتمد برنامج "رامز إيلون مصر" هذا العام على فكرة جديدة كليًا، حيث يتم خداع الضيوف عبر دعوتهم للمشاركة كأعضاء لجنة تحكيم في برنامج لاكتشاف المواهب. ومع تصاعد الأحداث، يجد الضيف نفسه أمام مقلب مرعب مليء بالمفاجآت غير المتوقعة، مستعينًا بتقنيات حديثة ومؤثرات صوتية وبصرية تزيد من جرعة الرعب. في الحلقة 21، ستكون الفنانة الكبيرة إلهام شاهين هي الضحية، ومن المتوقع أن تكون ردود فعلها مليئة بالإثارة والكوميديا في آن واحد، وهو ما يترقبه الجمهور بشغف.

إلهام شاهين تزين قائمة ضحايا رامز في رمضان 2025



تنضم النجمة إلهام شاهين إلى قائمة من أبرز النجوم الذين وقعوا ضحايا لرامز جلال في موسم 2025، ومن بينهم:

أحمد العوضي

أحمد فهمي

إمام عاشور

مصطفى غريب

حسام حبيب

زينة

بسمة بوسيل

ريم مصطفى

المخرج محمد سامي



لماذا ينتظر الجمهور مقالب رامز جلال؟



يُعد رامز جلال من أبرز مقدمي برامج المقالب في العالم العربي، حيث بدأ مسيرته مع هذه النوعية من البرامج عام 2011 ببرنامج "رامز قلب الأسد". ومنذ ذلك الوقت، اعتاد الجمهور أن ينتظر برنامجه الرمضاني بشغف كبير، لما يقدمه من إثارة وتشويق ممزوجين بروح الفكاهة. ومع كل موسم، يواصل رامز تجديد أفكاره وتطوير المقالب، مما يجذب ملايين المشاهدين حول الشاشات في رمضان.

موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر 2025

يُعرض برنامج "رامز إيلون مصر" يوميًا طوال شهر رمضان 2025، بعد أذان المغرب مباشرة على قناة MBC مصر، ليكون واحدًا من أكثر البرامج الرمضانية متابعة في الوطن العربي.

كيفية الاشتراك في مسابقة رامز إيلون مصر 2025

البرنامج هذا العام يقدم أيضًا مسابقات وجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف جنيه، ويمكن للمشاهدين الاشتراك عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة من خلال الأرقام المخصصة التي يتم الإعلان عنها خلال الحلقة.

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تردد قناة MBC مصر 2025.. تابع برنامج رامز إيلون مصر والمسلسلات الرمضانية