تردد قناة MBC مصر 2025.. تابع برنامج رامز إيلون مصر والمسلسلات الرمضانية

تعد قناة MBC مصر من أبرز القنوات الفضائية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يشمل الدراما، الترفيه، الأخبار، والبرامج الحوارية. وخلال شهر رمضان، تحرص القناة على تقديم أحدث المسلسلات والبرامج الحصرية التي تجذب المشاهدين، ومن أبرزها برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

تردد قناة MBC مصر على النايل سات

لمتابعة القناة بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾



تردد قناة MBC مصر على عرب سات

لمشاهدة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، استخدم التردد التالي:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

برنامج رامز إيلون مصر 2025: مغامرات جديدة ومقالب مثيرة

يعود الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي خلال شهر رمضان 2025 تحت عنوان "رامز إيلون مصر". في هذا الموسم، يتعاون رامز مع الفنانة نوال الزغبي والفنان محمد نور لتقديم مقالب مشوقة ومختلفة.

تم تصوير البرنامج في استوديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، ويأتي هذا الموسم برعاية الهيئة العامة للترفيه، مما يضفي عليه طابعًا احترافيًا ومثيرًا للتشويق.

أشهر المسلسلات الرمضانية على قناة MBC مصر 2025

تقدم قناة MBC مصر مجموعة مميزة من المسلسلات الرمضانية الحصرية، ومن أبرزها:

1- مسلسل العتاولة 2

بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، وفيفي عبده.

مسلسل درامي مليء بالأحداث المشوقة والمفاجآت.



2- المداح: أسطورة العهد

بطولة حمادة هلال، ويعرض يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً.

3- إش إش و يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءً

4- سيد الناس

مسلسل درامي يعرض في تمام الساعة 11:00 مساءً.



كيفية ضبط تردد قناة MBC مصر على جهاز الاستقبال

لضبط قناة MBC مصر على جهاز الاستقبال لديك، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على زر القائمة (Menu) في الريموت كنترول.



2. اختر إعدادات القنوات (Installation).



3. حدد البحث اليدوي (Manual Search).



4. أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح أعلاه.



5. اضغط بحث (Search)، ثم حفظ (Save) بعد انتهاء البحث.

مع حلول شهر رمضان 2025، يبحث المشاهدون عن أفضل البرامج والمسلسلات الحصرية، وتظل قناة MBC مصر الخيار الأول لما تقدمه من محتوى متميز يناسب مختلف الأذواق. لا تفوتوا متابعة برنامج رامز إيلون مصر والاستمتاع بأفضل المسلسلات الرمضانية عبر ترددات القناة الجديدة!

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