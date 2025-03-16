رامز إيلون مصر وكواليس حلقة أشرف بن شرقي.. مصيدة الملعب

يترقب عشاق كرة القدم ومحبو برامج المقالب حلقة مثيرة من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث وقع النجم المغربي أشرف بن شرقي في فخ رامز جلال. وكالعادة، لن تمر الحلقة مرور الكرام، حيث ستكون مليئة بالمفاجآت والمواقف الكوميدية والتوتر الذي يميز هذا النوع من البرامج، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

من هو أشرف بن شرقي؟

يُعد أشرف بن شرقي واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم في المغرب، حيث يشغل مركز الجناح أو الوسط الهجومي. وقد لعب سابقًا لنادي الزمالك قبل أن ينتقل إلى صفوف النادي الأهلي، ليواصل تألقه في الدوري المصري الممتاز ويصبح من الأسماء اللامعة في الكرة المصرية.

تفاصيل الحلقة ومقلب رامز جلال

المقلب يبدأ بإيهام أشرف بن شرقي بأنه سيشارك في لجنة تحكيم برنامج لاكتشاف المواهب، بجوار الفنانة نوال الزغبي ولاعب كرة القدم محمد نور، وبعد عدة فقرات جادة، يتحول البرنامج فجأة إلى ساحة رعب، حيث يظهر إنسان آلي غامض ويتحول الجو إلى فوضى كاملة، ليجد بن شرقي نفسه في موقف لا يُحسد عليه.

وتتضمن الحلقة أيضًا مفاجآت أخرى، من بينها تحديات تتطلب مهارات رياضية، بالإضافة إلى مشاهد مرعبة بالحشرات، مما يجعل اللاعب المغربي في حالة من التوتر والانفعال، ويدخل مصيدة الملعب.

هل يكشف بن شرقي أسرارًا جديدة؟

تتجه الأنظار نحو تصريحات بن شرقي خلال الحلقة، حيث من المتوقع أن يتحدث عن علاقته بلاعبي الأهلي والزمالك، وحقيقة بعض الأزمات التي واجهها خلال مسيرته الاحترافية في مصر. كما قد يكشف عن مستقبله الكروي، وهل سيواصل مع الأهلي أم يبحث عن تحدٍ جديد.

موعد عرض الحلقة

من المقرر عرض حلقة أشرف بن شرقي في برنامج "رامز إيلون مصر" مساء اليوم الأحد، عقب أذان المغرب مباشرة، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة MBC مصر. كما ستُعاد الحلقة في تمام الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين، لمن فاته العرض الأول.

قائمة ضحايا برنامج رامز جلال 2025

يشهد الموسم الجديد من برنامج المقالب الشهير العديد من الضحايا من نجوم الفن والرياضة، ومن بينهم:

نجوم الفن:

فيفي عبده

أحمد العوضي

ريم مصطفى

إلهام شاهين

زينة

محمد رجب

المخرج محمد سامي



نجوم الرياضة:

حسام حسن

إمام عاشور

ناصر منسي

أشرف بن شرقي

طاهر محمد طاهر



هل سيتحمل بن شرقي المقلب؟

يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن أشرف بن شرقي من السيطرة على أعصابه أمام رامز جلال، أم سينفعل كما حدث مع ضحايا سابقين؟ هذا ما سنكتشفه الليلة في حلقة مليئة بالإثارة والمفاجآت.

اقرٲ ٲيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة