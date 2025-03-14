عاجل.. موعد وتفاصيل حلقة ياسر جلال في رامز إيلون مصر

أعلن الفنان ياسر جلال عن مشاركته كضيف في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه شقيقه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان 2025.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

عبّر ياسر جلال عن حماسه وتوتره من هذه التجربة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث قال: "انتظروني لأول مرة في التاريخ بعون الله في برنامج #رامز_إيلون_مصر.. في رمضان 2025 والله المستعان". وأضاف مازحًا: "بالتوفيق يا رامز وإن شاء الله ربنا يتممهالك على خير يا حبيبي ومن نجاح لنجاح دايمًا، ويارب يارب الحلقة بتاعتي متتعرضش ادعوا معايا" .

موعد عرض برنامج "رامز إيلون مصر"

يُعرض برنامج "رامز إيلون مصر" يوميًا خلال شهر رمضان 2025 عقب الإفطار مباشرة، وتحديدًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات . يُبث البرنامج حصريًا على شاشة "MBC مصر" .

ضيوف الحلقات القادمة

بالإضافة إلى ياسر جلال، سيستضيف البرنامج مجموعة من النجوم والمشاهير الذين سيقعون ضحية لمقالب رامز جلال. من بين هؤلاء الضيوف:

الفنانة فيفي عبدالفنان أحمد فهمي

المطرب حسام حبيب

الفنانة نور إيهاب

الفنانة إلهام شاهين

الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"

الفنان مصطفى غريب

الفنان مصطفى أبوسريع

الفنان محمد رجب

الفنان نور النبوي

الإعلامي شريف عامر

تم الكشف عن بعض هؤلاء الضيوف في الإعلان الترويجي للبرنامج، مما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة الحلقات القادمة .

تفاصيل عرض حلقة ياسر جلال

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد عرض حلقة ياسر جلال في برنامج "رامز إيلون مصر". عادةً، يتم الكشف عن ضيف كل حلقة قبل عرضها بوقت قصير للحفاظ على عنصر المفاجأة والتشويق. لذلك، يُنصح بمتابعة الإعلانات الترويجية اليومية للبرنامج على قناة "MBC مصر" ومتابعة حسابات القناة والبرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد عرض حلقة ياسر جلال.

كيفية متابعة البرنامج

لمشاهدة برنامج "رامز إيلون مصر"، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة "MBC مصر" على القمر الصناعي نايل سات بالتردد 11823، الاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500 . كما يمكن متابعة الحلقات عبر المنصات الرقمية التابعة للقناة.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن تحظى حلقة ياسر جلال بمتابعة واسعة نظرًا للعلاقة الأخوية التي تجمعه بشقيقه رامز جلال، والتي قد تضفي طابعًا خاصًا ومميزًا على الحلقة. كما أن مشاركة ياسر جلال لأول مرة في برنامج مقالب يثير فضول الجمهور لمعرفة رد فعله وكيفية تعامل رامز معه خلال المقلب.

تبقى تفاصيل عرض حلقة ياسر جلال في برنامج "رامز إيلون مصر" محط انتظار وترقب من قبل الجمهور. ولمعرفة موعد عرضها بالتحديد، يُنصح بمتابعة قناة "MBC مصر" والإعلانات الترويجية المرتبطة بالبرنامج خلال شهر رمضان المبارك.

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