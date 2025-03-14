موعد عرض مسلسل كامل العدد 3 الحلقة الأخيرة وسط حالة من الترقب

موعد عرض مسلسل كامل العدد 3 الحلقة الأخيرة.. يترقب عشاق الدراما العائلية الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3، بعد أن شهدت الحلقة الرابعة عشرة مفاجآت درامية مثيرة، خاصة فيما يتعلق بمصير ليلى (دينا الشربيني) وزوجها أحمد (شريف سلامة)، والمسلسل يتكون من 15 حلقة عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2025، الذي دمج بين الكوميديا والإثارة في إطار اجتماعي مشوق، مما جعله من أبرز الأعمال الرمضانية هذا العام.

يرصد الموجز موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3 والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

موعد عرض مسلسل كامل العدد 3 الحلقة الأخيرة

موعد عرض مسلسل كامل العدد 3 الحلقة الأخيرة

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3

تُعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3 اليوم الجمعة على قناة ON، كما تتوفر عبر منصة شاهد الإلكترونية، ويأتي العرض الأول يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادته في 1:30 صباحًا و1:30 ظهرًا.

أحداث مشوقة في الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد 3

في الحلقة السابقة، واجهت ليلى وأحمد خلافًا حادًا بعدما أخبرته بأنها حامل، الأمر الذي لم يكن صادمًا له فقط، بل لأبنائهما أيضًا، الذين شعروا بالقلق من ازدياد عدد أفراد العائلة ولكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما زارت ليلى الطبيب، ليتبين أنها ليست حاملًا، بل تعاني من مشكلة صحية خطيرة، حيث اشتبه الطبيب في إصابتها بالسرطان، لكنه أكد أن حالتها قابلة للعلاج عبر عملية بسيطة.

على الجانب الآخر، تعرض والد ليلى (أحمد كمال) لأزمة مالية حادة أدت إلى حجز المزرعة التي يمتلكها، مما دفع زوجته إلى التفكير في بيع جزء من ممتلكاتها لإنقاذ الوضع.

من ناحية أخرى، تعرضت بدرة لمحاولة استغلال من قبل شاب ادعى حبه لها، بينما كان في الحقيقة يستغلها للترويج لإعلانات تجارية لتحقيق مكاسب مالية وعندما اكتشفت العائلة الأمر، تدخلت الجدة (ميمي جمال) بحنكتها، ونصبت له كمينًا داخل المزرعة، لتكشف حقيقته أمام الجميع.

كما تركت مريم الخشت خطيبها بعد أن تحدثت مع والدها حسين فهمي وفوجئت بأنه على العلم بحبها للشاعر على رغم الاختلاف بينهما وهو أيضا يحب "فوزية" ميمي جمال ويريد الزواج منها

مع تصاعد الأحداث، انتهت الحلقة 14 بمشهد مؤثر، حيث دخلت ليلى في مشادة حادة مع ابنتها، مما أثر سلبًا على حالتها الصحية، تاركة الجمهور في حالة من الترقب لمعرفة مصيرها في الحلقة الأخيرة.

موعد عرض مسلسل كامل العدد 3 الحلقة الأخيرة

أبطال مسلسل كامل العدد 3

يشارك في بطولة مسلسل كامل العدد 3 من النجوم البارزين، على رأسهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



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