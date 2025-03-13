أحداث مسلسل كامل العدد 3 الحلقة 13.. ليلى تكتشف حملها للمرة السادسة

شهدت الحلقة الثالثة عشرة تطورات في أحداث مسلسل كامل العدد 3، مع عائلة دينا الشربيني وشريف سلامة، مما زادت الأحداث أكثر إثارة وتشويق، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي.



يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.



مسلسل كامل العدد 3

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد 3

بدأت الحلقة من مسلسل كامل العدد 3، بعودة أحمد عبد الوهاب إلى المزرعة ليكتشف أن ريم الخشت قد تمت خطبتها وتستعد للزواج، حاولت ريم أن تشرح له الموقف، لكنه رفض الاستماع إليها، مؤكداً أنه رجل صعيدي ولا يقبل بعلاقة صداقة بين رجل وامرأة.

في تطور آخر، سامح أحمد شريف سلامة ابنته وأعادها إلى الجامعة، بينما ذهب شقيقها للاطمئنان عليها، ليكتشف أنها بالفعل قطعت علاقتها بزميلها يوسف عمر، كما أنها ندمت على ما فعلته مع حبيبها السابق، سيف.

من جانبها، اكتشفت ليلى (دينا الشربيني) أن الرجل الذي تقدم لزواج بدرة يحاول استغلالها في الإعلانات وإعادتها إلى الرقص، حيث أدركت ليلى الأمر عندما تواصلت معه، لتكتشف أنه يروج لاسم بدرة تجاريًا، رغم أنها أعلنت رفضها للإعلانات وأغلقت جميع حساباتها على السوشيال ميديا وعلى الفور، قررت ليلى الاتفاق مع حماتها، ميمي جمال، على وضع خطة لإبعاد بدرية عنه.

أما ابنة ليلى، أمينة، فقد تعرضت للتنمر عبر السوشيال ميديا بعد تنظيمها حملة نظافة في الصحراء، إلا أن مدرستها دعمتها وقدمت لها الشكر، كما حقق الفيديو الذي نشرته مشاهدات عالية.

في نهاية الحلقة، أقيمت حفلة ليلة الحنة لريم الخشت، بينما قرر أحمد عبد الوهاب مغادرة المزرعة، وجاءت المفاجأة الكبرى عندما اكتشفت ليلى أنها حامل، مما ينذر بأحداث مشوقة في الحلقات القادمة.

مسلسل كامل العدد 3

قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3

يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



موعد عرض مسلسل كامل العدد 3

يعود مسلسل كامل العدد 3 خلال شهر رمضان 2025، حيث سيتم عرضه على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية.

العرض الأول لمسلسل كامل العدد 3، يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما يمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.

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