تفاصيل مسلسل كامل العدد3 الحلقة12.. أحمد اكتشاف أقراص مخدرة بحقيبة ابنته فريدة

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد 3 الذي عرضت منذ قليل، مواجه حادة بين فريدة وولدها أحمد بعدما وجد مخدرات معها، حيث قام بعمل تحليل لها.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد 3 الذي يعرض في رمضان 2025.





ملخص الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد 3



وشهدت الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد 3، اكتشاف أحمد لأقراص مخدرة في حقيبة ابنته فريدة التي تؤدي دورها لينا صوفيا، وعند مواجهتها تبين أن هذه الحبوب تخص زميلها علي مما يدفع أحمد لإجبارها على إجراء تحاليل طبية للتأكد من عدم تعاطيها للمخدرات وبالفعل تأتي النتائج سلبية.

وبعدها يتوجه أحمد للملهى الليلي الذي يتواجد به علي والتي تتواجد فيه فريدة ةيأتي سيف ليأخذها ويقوم بتوصيلها للمنزل، ويفتعل أحمد مشكلة مع علي ويقوم بضربه ويحذره من الاقتراب من ابنته مرة أخرى، بيقوم علي بمنع أصدقاءه من ضرب أحمد ويخبرهم أنه والد فريدة.





أبطال مسلسل كامل العدد 3





ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، ألفت إمام، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان

قصة مسلسل كامل العدد 3





ويستمر قصة مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مسلطًا الضوء على تحديات تربية الأبناء والمشاكل الأسرية، وكما يستمر العمل في تناول قصة ليلى تيمور، التي تقدم دورها دينا الشربيني، وزوجها أحمد مختار، التي يقدم دور شريف سلامة وتحديات تربية أبنائهما في جو مليء بالمواقف الطريفة والمشوقة.



عدد حلقات مسلسل كامل العدد 3



وينتمي مسلسل كامل العدد 3 إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة مثل الجزء الأول والثاني، مما يتماشى مع تزايد شعبية المسلسلات القصيرة في المواسم الرمضانية.





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