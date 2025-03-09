أحداث مسلسل كامل العدد 3 الحلقة التاسعة..شريف سلامة يواجه الماضي والشرطة تطرق بابه

تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3، وتحديدًا بعد منع دينا الشربيني ابنها من السفر، زادت إثارة الأحداث، هذا العمل الذي يدور في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي المكون من 15 حلقة.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.

مسلسل كامل العدد 3

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3



شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3 تصاعدًا في التوتر داخل عائلة ليلى، حيث منعت ابنها من السفر، مما أدى إلى بحث العائلة بأكملها عن جواز السفر الذي قامت بإخفائه، لكن دون جدوى، مما تصاعد الخلاف بينها وبين أبنائها، حيث هددها ابنها باللجوء إلى والده لاستخراج جواز سفر جديد، بينما قررت شقيقته الانتقال للعيش مع والدها.

في تطور آخر ضمن أحداث مسلسل كامل العدد 3، اكتشف أحمد، الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، داخل منزل والد زوجته مجموعة من الرسائل والصور التي تجمع زوجته ليلى دينا الشربيني بطليقها يزبك هذا الاكتشاف أثار غضبه ودفعه للدخول في مواجهة حادة معها، إلا أنها أوضحت له أن هذه الذكريات تعود إلى فترة زواجها السابق.

على صعيد آخر، تزوج يزبك، طليق ليلى، من شادية إنجي المقدم، التي تصادف أنها شقيقة أحمد، مما زاد من تشابك العلاقات داخل العائلة.

وفي سياق الأحداث، تطورت علاقة ابنة أحمد بزميلها يوسف عمر، حيث اعترفت له بمشاعرها لأول مرة.

واختُتمت الحلقة بمفاجأة غير متوقعة، حيث حضرت الشرطة إلى منزل أحمد شريف سلامة، مما أثار تساؤلات حول سبب استدعائه وما ينتظره في الحلقات القادمة.

قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3

يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كامل العدد 3

موعد عرض مسلسل كامل العدد 3

يعود مسلسل كامل العدد 3 خلال شهر رمضان 2025، حيث سيتم عرضه على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية.

العرض الأول لمسلسل كامل العدد 3، يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما يمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.

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