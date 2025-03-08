تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد 3 الحلقة الثامنة

في تصاعد للأحداث داخل مسلسل "كامل العدد ++"، تحاول شادية، التي تجسد شخصيتها الفنانة إنجي المقدم، كسب ثقة والدتها حياة، التي تقوم بدورها إسعاد يونس. رغم اعتذارها عن ظهورها المفاجئ في حياتها وما ترتب عليه من مشكلات، إلا أن حياة رفضت الاعتراف بها كابنة أمام إحدى صديقاتها، ما أصاب شادية بخيبة أمل كبيرة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

شادية تبدأ حياة جديدة بعيدًا عن منزل والدته

بعد الصدمة التي تلقتها من والدتها، تقرر شادية الابتعاد عن منزلها والاستقرار في مزرعة تيمور، الذي يجسد دوره الفنان أحمد كمال، وهو والد ليلى التي تلعب شخصيتها دينا الشربيني. اختارت شادية البقاء هناك والعمل كمدربة يوجا واستشفاء، مما فتح لها آفاقًا جديدة في حياتها، كما ساعدت يزبك، الذي يؤدي دوره صالح عبدالنبي، في التعافي، وأصبحت صديقة لأولاد أخيها أحمد، الذي يقوم بدوره شريف سلامة.

أبطال مسلسل "كامل العدد ++"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم دينا الشربيني، وشريف سلامة، وبدرة، وأحمد عبد الوهاب، وإسعاد يونس، وميمي جمال، ومريم الخشت، وحسين فهمي، وألفت إمام. العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ويواصل تقديم وجبة درامية مشوقة خلال موسم رمضان 2025.

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