يسرا: عملت مسابقات للجمهور في ملك روحي وانتظروني مع محمد سامي

بعد أن غابت عن الموسم الدّراميّ الرّمضانيّ الحاليّ أكّدت النجمة يسرا، أنّها لا تحبّذ المشاركة في السّباق الرّمضانيّ لمجرّد الحضور فقط، بل تفضّل الابتعاد إن لم يكن العمل جاهزًا لأن الجمهور ينتظر إطلالتها بشكل معيّن وهي تُحبّ أن تكون إطلالتها كما يحبّها الجمهور، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

تصريحات يسرا

في سياق متّصل، أشادت يسرا في لقاءها مع الإعلامي أحمد عزالدين عبر موقع "بصراحة" اللبناني بالمجهود المبذول في الأعمال الرمضانيّة هذا العام، لافتةً إلى أنّ مسلسل أشغال شقّة جدًّا "يجنّن"، و"إخواتي" و"إش وإش" رائعين و"سيد النّاس" فيه جهد كبير جدًّا إضافة إلى مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي يجمع مي عزّ الدّين وآسر ياسين ومسلسل "ثمانين باكو".

وردًّا عل سؤال عن مساهمتها في الصّلح بين الممثّلة شيماء سيف وزوجها المنتج محمّد كارتر قالت يسرا إنّها تحبّهما كثيرًا وتشعر أنّ من الخسارة أن يحصل الطّلاق بينهما لأنّهما غاليان على قلبها.

أمّا عن نصيحتها للجيل الجديد لتحقيق زواج ناجح، فقالت إنّ الحبّ والاحترام هما أساس العلاقة النّاجحة.

وفي إطار الحديث عن أجواء شهر رمضان، قالت يسرا، إنّها تخصّص الأيام الخمسة الأولى من رمضان لأهلها وأصدقائها من أيّام المدرسة وجيرانها .

كما ردّت على سؤال "بصراحة"، هل رفضت عملًا رمضانيًّا وتمّ إطلاقه هذا العام بأن ذلك حصل بالفعل لكنّها ليست نادمة.

أمّا عن رأيها بأداء مسلسل زميلتها الممثّلة إلهام شاهين في مسلسل "سيد النّاس"، فأكّدت يسرا أنّ أداء إلهام رائع خصوصًا أنّ تعابير الوجه تحتاج إلى جدّيّة كبيرة، مشيرةً إلى أنّها لم تصدّق أن تكون إلهام هي والدة الممثّل أحمد رزق، في المسلسل.

وعن فكرة جذب الجمهور لمتابعة الأعمال الدّراميّة، من خلال المسابقات والجوائز قالت يسرا إنّ الفكرة ليست جديدة وقدّمتها منذ أيّام مسابقة "جنيه ذهب"،كما أنّها قدّمتها في مسلسل "ملك روحي" وفي مسلسل "أوان الورد".

نصيحة يسرا للفنانين



أمّا عن نصيحتها للفنّانين لمواجهة الانتقادات عبر مواقع التّواصل فقالت يسرا إنّها لا تلتفت للانتقادات لأنّها تُحبطها وأكّدت أنّ لا أحد يمكنه إرضاء الجميع وعلى الفنّان أن يقدّم ما يقتنع به.

وفي إطار الحديث عن أعمالها الجديدة قالت يسرا، أنّها تحضّر لأعمال جديدة في السّينما والتّلفزيون وهناك عمل سيجمعها بالمخرج محمّد سامي الذي يكتبه وأنّها بانتظاره ليهدأ بعد شهر رمضان ويبدآن بتنفيذه.

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